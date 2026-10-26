Tejo al aire libre, vinilos y pizzas estilo New York: la nueva propuesta nocturna que llegó a CABA

Palermo suma una alternativa innovadora que redefine las salidas nocturnas con una combinación única de gastronomía italiana, música en vinilo y entretenimiento al aire libre. Creado por la reconocida cocinera Lea Di Giovanni, "El Rey del Panini" llegó al Arco 4 de La Mala, ubicado en el Paseo de La Infanta (Av. Libertador 3883), con una propuesta en formato dinámico, que trasciende la clásica cena o el simple paso por un bar. El espacio abre sus puertas los jueves, viernes y sábados de 20 a 00 horas, invitando al público a disfrutar de un amplio parque verde que rompe con la rutina urbana de la ciudad.

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Paninis artesanales, pizza, música en vinilo y tejo

La propuesta culinaria tiene como gran protagonista al panini de inspiración italiana, elaborado con pan casero de receta propia que fusiona la tradición napolitana con productos locales y cruces con la cocina argentina. Entre las opciones más destacadas del menú aparecen el Clásico con mortadela y pistachos, el Afumicato con lomo ahumado y pesto, y el "Doguito", una variante desarrollada junto a Narda Lepes que lleva asadito, morrones y mayonesa de chimichurri. También se ofrece un formato libre para armar a gusto y alternativas sin gluten. La carta se completa con tentadoras pizzas estilo New York y Detroit, papas bravas con salsas y postres tradicionales como el clásico brownie con helado.

La rica experiencia nocturna no se detiene en la mesa. El predio cuenta con canchas de tejo, un juego tradicional argentino donde los participantes lanzan discos metálicos intentando dejarlos lo más cerca posible del bochín. Se puede jugar libremente durante la visita o participar de los torneos oficiales organizados en la agenda. La velada se anima con música en vinilo, un escenario para propuestas artísticas y DJ sets de Italo disco programados para los fines de semana.

El Rey del Panini, al lado de La Mala. (Crédito de foto: El Rey del Panini)

La fusión con La Mala: dos atmósferas que se potencian

Este novedoso concepto gastronómico funciona en sintonía directa con La Mala, el reconocido espacio nocturno de Los Arcos de Palermo. Mientras La Mala aporta su estructura de barra con una muy amplia selección de vinos, tragos y los clásicos Jueves x Aperol, "El Rey del Panini" impregna el sector con su impronta verde, relajada y lúdica. La relación entre ambos espacios genera una atmósfera híbrida donde conviven la sofisticación de un bar nocturno y la frescura de un patio al aire libre. Con la presencia de Lea Di Giovanni, la alianza consolida un clima festivo que hay que probar.