Un accidente de tránsito generó conmoción este lunes por la mañana en pleno barrio de Palermo, después de que un colectivo de la línea 39 perdiera el control, se subiera a la vereda y atropellara a dos personas que caminaban por allí.

{{{htmlAmp}}}

Ocurrió en la intersección de la avenida Córdoba y la calle Godoy Cruz en un momento de tránsito intenso, como suele darse en esta zona de la Ciudad de Buenos Aires. Por causas aún investigadas, la unidad involucrada terminó en la vereda después impactar contra otros vehículos.

El suceso provocó un inmediato despliegue de los servicios de emergencia, con personal policial cercando el área e intentando ordenar la circulación, y con equipos médicos asistiendo a los heridos.

Perdió el control y se subió a la vereda

Según las primeras versiones, el colectivo circulaba con normalidad y de un momento para el otro el conductor perdió el control del vehículo y se desvió. Cabe subrayar la similitud con el accidente que hace pocos meses tuvo lugar en el skatepark de Mar del Plata, a metros de la Bristol.

El avance del colectivo en este caso afectó a dos peatones y las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto aún son materia de investigación. Las imágenes de las cámaras de seguridad de las inmediaciones permitieron observar la magnitud del choque y los daños provocados.

Tras el accidente pudieron verse destrozos en los vehículos involucrados y en el sector de la vereda donde terminó el colectivo.

Los dos heridos

Dos personas resultaron heridas como consecuencia del accidente de tránsito y fueron trasladadas para recibir atención médica a hospitales ubicados en las inmediaciones. Los equipos de emergencia trabajaron en la zona para asistirlas y determinar la gravedad de sus lesiones.

Al mismo tiempo, las autoridades empezaron a reconstruir la secuencia para establecer qué ocurrió antes de que el colectivo desviara. Se le tomó testimonio a algunas de las personas que presenciaron todo el suceso y se pidió el registro de las cámaras de seguridad para su posterior análisis.

Durante la mañana el tránsito en la zona quedó afectado, más no interrumpido, mientras las autoridades llevaban adelante el operativo de control de situación y asistencia a los heridos.

Según trascendió, ni el chofer ni los pasajeros sufrieron consecuencias físicas tras el impacto. Se continúa trabajando para determinar la causa o desperfecto en la unidad que provocó el despiste y posterior atropello.