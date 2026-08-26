Las 5 normas de tránsito que tenés que saber sí o sí para manejar en Argentina

Manejar un auto no consiste solamente en saber acelerar, frenar o estacionar. Circular por la calle implica conocer una serie de reglas destinadas a ordenar el tránsito y reducir el riesgo de accidentes. En Argentina existe la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, aunque provincias y municipios pueden tener regulaciones particulares. Entre todas las disposiciones, hay cinco normas que resultan indispensables para cualquier conductor.

1. Respetar siempre las velocidades máximas

Una de las reglas más importantes es adaptar la velocidad al lugar por donde se circula. Como referencia general de la normativa nacional, el máximo es de 40 km/h en calles y 60 km/h en avenidas. Para automóviles, puede alcanzar los 110 km/h en zonas rurales, 120 km/h en semiautopistas y 130 km/h en autopistas, siempre que la señalización no establezca un límite diferente.

Además, en una esquina urbana sin semáforo la velocidad precautoria no debe superar los 30 km/h, mientras que cerca de escuelas y lugares con gran circulación de personas puede reducirse hasta 20 km/h.

2. La prioridad generalmente es del que viene por la derecha

Una situación habitual ocurre cuando dos vehículos llegan prácticamente al mismo tiempo a una esquina sin semáforo. Según la Ley Nacional, el conductor debe ceder el paso al vehículo que aparece desde su derecha.

Sin embargo, existen excepciones. La señalización puede modificar esa prioridad y también tienen reglas particulares los vehículos de emergencia, los cruces ferroviarios, las rotondas y los peatones que atraviesan correctamente por la senda peatonal. También pierde prioridad quien sale desde una calle de tierra hacia una pavimentada.

3. Alcohol y conducción no van juntos

La modificación introducida por la Ley 27.714 estableció alcohol cero para conducir dentro del régimen nacional. Esto significa que está prohibido manejar cualquier vehículo con una alcoholemia superior a cero miligramos por litro de sangre. La norma rige en rutas nacionales y numerosas provincias también adoptaron el criterio de tolerancia cero en sus jurisdicciones.

4. El cinturón de seguridad es obligatorio

Tanto el conductor como los ocupantes deben utilizar los cinturones de seguridad en los vehículos que están obligados a tenerlos. No alcanza con colocárselo únicamente para viajar en ruta: su utilización corresponde también durante los trayectos urbanos.

Además, el vehículo debe circular con los sistemas de seguridad en condiciones adecuadas, la cantidad de pasajeros no puede superar su capacidad y la normativa nacional establece que los menores de diez años deben viajar en el asiento trasero.

5. Saber cuándo usar las luces

En las rutas nacionales, las luces bajas o las luces diurnas DRL deben permanecer encendidas tanto de día como de noche. Las luces altas, en cambio, tienen condiciones específicas de utilización y no deben emplearse cuando puedan encandilar a otros conductores.

Las balizas tampoco sirven para cualquier situación: están destinadas a señalar detenciones en zonas peligrosas, peajes o maniobras riesgosas. Por su parte, las luces de giro deben utilizarse siempre para anticipar una maniobra.

Conocer estas cinco reglas no reemplaza al resto de las normas de tránsito, pero representa una base indispensable para circular. Respetar velocidades, prioridades, cinturón, alcohol cero y señalización no solamente permite evitar multas: principalmente reduce las posibilidades de protagonizar un accidente.