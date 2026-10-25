Los artistas argentinos que le cantarán al papa León XIV en su visita.

La llegada del papa León XIV a la Argentina tendrá una importante presencia de artistas nacionales. Entre el 8 y el 11 de noviembre, el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde participará de misas, encuentros con jóvenes y otras actividades religiosas acompañadas por músicos y agrupaciones corales. La programación combina figuras populares del folklore y el pop con propuestas vinculadas a la música religiosa.

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Luciano Pereyra cantará en Luján, su ciudad natal

Uno de los momentos destacados será la participación de Luciano Pereyra en la misa que León XIV celebrará el miércoles 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El cantante anunció la noticia durante uno de sus conciertos en el Movistar Arena y compartió con el público la emoción de volver a cantar ante un Papa.

La convocatoria tiene un significado especial para el artista, en agosto de 2000, cuando tenía 18 años, interpretó "Sólo le pido a Dios", de León Gieco, ante Juan Pablo II durante la Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Más de dos décadas después, volverá a participar de una celebración papal, esta vez en su ciudad natal.

Nahuel Pennisi participará del encuentro con jóvenes

Otro de los artistas convocados es Nahuel Pennisi, quien formará parte de las actividades que León XIV compartirá con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el martes 10 de noviembre.

El cantautor expresó su emoción por la oportunidad de cantar ante el Pontífice en su país y destacó el significado espiritual de la invitación. La presentación llega, además, en un momento especial de su carrera, tras el lanzamiento de Nahuel Pennisi canta a Mercedes Sosa, un álbum homenaje a la histórica cantora tucumana.

"Cantar ante el Santo Padre en mi país es una bendición y un honor inmenso para mí", expresó el músico, quien vinculó esta experiencia con su fe y con el repertorio de la artista conocida como la Negra Sosa.

Abel Pintos, Jairo y Jorge Rojas también serán parte de la agenda

La programación musical de la visita incluirá a otros nombres reconocidos de la escena argentina. Abel Pintos participará de una actividad en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, mientras que Jairo y Jorge Rojas formarán parte de las propuestas previstas en Córdoba.

En las celebraciones también están anunciados artistas y agrupaciones como Los Olmos, Athenas, Vero Sanfilippo, Corrientes Purajhei, Campedrinos, Carafea y el Ballet Sumampa, entre otros.

La propuesta contempla, además, la participación de cientos de músicos y coreutas en las distintas celebraciones. De esta manera, la música popular, el folklore y las expresiones corales tendrán un lugar central en las actividades que acompañarán la primera visita de León XIV a la Argentina.