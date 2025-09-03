Leo Messi apoyó a Nico Vázquez tras su separación de Gimena Accardi: "Es".

Leo Messi apoyó a Nico Vázquez tras su separación de Gi.mena Accardi: "Es"

El futbolista Lionel Messi apoyó al actor Nicolás Vázquez, semanas después de que se conociera su ruptura con la actriz Gimena Accardi. Qué dijo el capitán de la Selección Argentina.

La declaración de Messi se dio en el teatro Lola Membrives, donde Nicolás Vázquez realiza la obra de Rocky. Messi, amigo del actor, asistió a ver la función del martes 2 de septiembre.

"La verdad que son unos fenómenos todos", dijo Messi en el escenario cuando tomó el micrófono, antes de aclarar que su amistad con Nico Vázquez es "muy especial" y profundizar: "No se ve siempre que toda mi familia esté en Buenos Aires, porque siempre están en Rosario. Se lo había repetido, 'quiero venir'".

Luego, Messi concluyó: "Por suerte pude venir, pude disfrutarlo, pude estar acompañado de mi familia. Es una gran noche y estar al lado tuyo es lo más importante. Nos hiciste disfrutar, la pasamos muy bien y un placer haber podido estar presente y haber compartido esta noche con todos ustedes".

Por qué Messi está en Argentina

Messi vive en Miami, Estados Unidos, donde está la sede del club en el que juega, el Inter Miami. Sin embargo, como está por disputarse la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas previo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Este jueves, la Selección Argentina, de la que Messi es capitán y referente, jugará ante el seleccionado de Venezuela en el Monumental, en la Ciudad de Buenos Aires. Por ese motivo, el referente del fútbol argentino está en Buenos Aires y pudo asistir a la obra de teatro de Nicolás Vázquez.