Se te salta rápido el esmalte: el tip para que dure más y el tono que será tendencia esta primavera 2026. Foto: Magnific

Muchas mujeres deciden ir a una experta para que le realice belleza de manos, sin embargo, la gran mayoría sigue pintándose en su propio hogar. El problema con esto último es que el esmalte termina por "saltarse" demasiado rápido. A pocos días del comienzo de la primavera, un tono se perfila como la tendencia de la próxima temporada. Para que dure y lucir un look primaveral completo, hay un tip que muy pocos conocen.

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El tono en cuestión es Cloud Dancer, un blanco leche, pulido y luminoso elegido como color del año por Pantone, que esta temporada se posicionó entre los preferidos de las manicuristas. Se trata de un blanco perlado que se aleja de los tonos fríos de otras épocas, y que funciona tanto solo como en combinación con diseños minimalistas, francesas con color o pequeños detalles plateados. Junto a él, otros tonos pastel como el azul cielo, el lila delicado y el rosa pétalo completan la paleta que va a dominar las uñas esta primavera 2026.

Los tonos claros y pastel serán tendencia durante la primavera 2026. Foto: Magnific

El tip definitivo para que el esmalte dure más

El gran problema, sin embargo, no pasa por elegir el color correcto, sino por lograr que la manicura casera aguante más de dos o tres días sin saltarse. Ahí es donde entra el tip que pocas personas conocen: sellar la punta de la uña. Consiste en pasar el pincel del esmalte, en cada capa, también por el borde libre de la uña y no solo por la superficie de arriba. Esa zona es la que más roce recibe durante el día a día, ya sea al escribir, lavar los platos o simplemente apoyar las manos, y es justamente ahí donde empieza la mayoría de los desprendimientos.

Sellar la punta en cada capa, la base, el color y el top coat, genera una especie de cápsula que envuelve toda la uña, en lugar de dejar el esmalte "abierto" en el borde. Esto, que lleva apenas un segundo extra por uña, puede ser la diferencia entre una manicura que dura tres días y una que aguanta impecable más de una semana.

Además, para que dure aún más el esmalte, antes de pintar, es clave limpiar bien las uñas con un algodón embebido en alcohol, para eliminar cualquier resto de grasa o crema que impida una buena adherencia. También es preferible aplicar varias capas finas en lugar de una sola gruesa, ya que las capas gruesas tardan más en secar y son más propensas a craquelarse. Por último, hay que reforzar la manicura con una nueva capa de top coat transparente cada dos o tres días ayuda a que tanto el color como el brillo se mantengan intactos por más tiempo, sin necesidad de rehacer la manicura completa.