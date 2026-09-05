¿Por qué las mujeres cambian de perfume en septiembre y cuál es la tendencia de la temporada?

Con la llegada de septiembre, más que el cambio de estación, muchas mujeres aprovechan para renovar su perfume y así acompañar ese aire de nuevo comienzo que trae la vuelta a la rutina primaveral. Esta tendencia se impone como la más elegante del momento, dejando atrás las fragancias del invierno para apostar por aromas con más carácter y personalidad.

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El cambio de perfume no solo responde a una cuestión estética, sino que está ligado a las emociones y recuerdos que cada aroma despierta. En septiembre, las fragancias suelen buscar un equilibrio entre frescura y profundidad, con notas florales contemporáneas, matices afrutados sofisticados y fondos cálidos que aportan esa sensación envolvente sin ser invasivos.

Los nuevos lanzamientos apuestan por perfumes versátiles que evolucionan con la piel a lo largo del día, ideales para acompañar tanto una jornada laboral como un plan después del trabajo. La comodidad y la sensación natural sobre la piel se volvieron factores clave a la hora de elegir, dejando de lado los aromas intensos y pesados.

Uno por uno, los perfumes ideales para sumarte a la tendencia

Entre las propuestas que están marcando tendencia para esta temporada se destaca Rare Beginnings de Rare Beauty, inspirado en la idea de empezar de nuevo. Combina una salida afrutada con un corazón floral delicado y un fondo cálido de vainilla, ofreciendo una estela dulce pero equilibrada, perfecta para quienes buscan un perfume femenino sin empalagar. Además, su frasco fue diseñado para facilitar su uso y hacerlo cómodo de sostener.

Otra fragancia que sorprende es Libre L'Eau Nue de Yves Saint Laurent, una reinterpretación ligera y fresca de la clásica Libre. Sus notas cítricas y de flor de azahar evocan la calidez mediterránea, con una textura que se funde con la piel, ideal para quienes prefieren aromas elegantes y muy versátiles.

El perfume Rare Beginnings de Rare Beauty es uno de los que marcaron la tendencia de septiembre.

En un tono más divertido y moderno, Toy 2 Yummy de Moschino apuesta por notas cítricas energizantes combinadas con matices especiados que aportan profundidad y carácter. Es la opción perfecta para quienes buscan salirse de lo convencional y darle un toque alegre a la rutina diaria.

Por su parte, La Vie Est Belle L'Elixir Very Cherry de Lancôme pone a la cereza como protagonista, acompañada de un fondo intenso y sofisticado que aporta profundidad sin perder elegancia. Esta fragancia sensual y moderna está pensada para quienes disfrutan de aromas llamativos y con mucha personalidad.

Finalmente, Paradoxe Virtual Flower de Prada ofrece una visión innovadora de la perfumería floral, centrada en un jazmín reinterpretado desde una perspectiva contemporánea. Con notas frescas y almizcladas que transmiten limpieza y sofisticación, es un perfume elegante que combina tecnología y creatividad para una firma olfativa diferente y muy actual.