Estos perfumes definieron un modo de entender el lujo olfativo y explican por qué ciertas fragancias nunca terminan de irse.

Si las usaste hace más de diez años, es momento de desempolvarlas: las fragancias que definieron el paisaje aromático de la década pasada vuelven a posicionarse entre las opciones más codiciadas de 2026. Su vigencia ratifica que la perfumería de calidad trasciende modas pasajeras y que los grandes íconos saben resistir la prueba del tiempo.

Este retorno no es casual; responde a un fenómeno cultural más amplio volcado hacia la búsqueda de autenticidad e historia. "Nos estamos moviendo hacia un consumidor que no solo busca un aroma agradable, sino una experiencia artísticamente comprometida con la memoria y el contexto", explica Carlos Huber, creador de la casa Arquiste. En la actualidad, el público prioriza propuestas "con historias profundas, sentido de lugar y una conexión emocional que supere el simple 'oler bien'".

Los tres perfumes que resurgieron

En ese escenario, tres etiquetas que redefinieron el concepto de lujo accesible vuelven a tomar el protagonismo.

1. La Vie Est Belle (Lancôme)

Lanzada al mercado en 2012, esta creación de Lancôme trascendió el paso de los años hasta convertirse en un pilar del imaginario colectivo. Su perfil dulce y marcadamente femenino se estructura a partir de un sofisticado ensamble de iris, pachulí y vainilla, equilibrado con notas de flor de azahar y jazmín sambac.

Se trata de una fragancia de la familia floral gourmand, caracterizada por una estela envolvente e inconfundible. Su legendario envase —que emula una sonrisa de cristal— se adaptó a las demandas actuales presentándose en formato recargable. El frasco de 50 ml se comercializa a un valor de referencia de 110 euros.

La Vie Est Belle de Lancôme fue lanzado en 2012 y es uno de esos perfumes que trascienden las tendencias.

2. Black Opium (Yves Saint Laurent)

Presentado hacia 2014, Black Opium irrumpió como la versión contemporánea del aroma nocturno: un gourmand que logró equilibrio sin caer en lo empalagoso. Frente al exceso de perfume empalagoso, la propuesta de Yves Saint Laurent se revaloriza hoy como una alternativa sutil pero magnética.

Su columna vertebral es el café negro, una nota vibrante que le otorga intensidad, complementada por un corazón de flores blancas y un fondo cálido de vainillas ardientes. Concebido para la noche, este elixir mantiene su estatus de culto. La presentación de 50 ml tiene un costo aproximado de 95,20 euros.

3. Good Girl (Carolina Herrera)

Desarrollado en 2016 por los reconocidos perfumistas Louise Turner y Quentin Bisch, este producto de Carolina Herrera cobró notoriedad inmediata tanto por su particular frasco en forma de taco aguja como por su perfil aromático basado en los contrastes.

La fragancia combina la luminosidad del jazmín y el nardo con la profundidad del cacao, la haba tonka y la almendra, logrando una composición de la familia ámbar floral. Desde la firma destacan que "las notas contrapuestas evocan ese juego entre la luz y la sombra, la delicadeza y el carácter". En la actualidad, la versión recargable de 100 ml se ubica en torno a los 156 euros.