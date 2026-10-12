Tapas, pizzas y empanadas con queso azul: 5 lugares que son tendencia para salir a comer en Buenos Aires

Buenos Aires es una ciudad que ofrece siempre diferentes opciones para probar experiencias diferentes. Es una vibrante capital gastronómica, donde la diversidad culinaria encuentra un espacio para la innovación y el disfrute. En este mapa de sabores que seduce a porteños y visitantes, los quesos ocupan un rol protagónico.

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El queso azul, con su perfil intenso, textura cremosa y sabor, se erige como un ingrediente clave capaz de elevar cualquier receta. Ya sea en picadas, empanadas o pizzas, este manjar lácteo conquista las cartas de reconocidos espacios que celebran su versatilidad en preparaciones memorables.

Restaurantes para disfrutar del queso azul en Buenos Aires

Eléctrica Pizza : en su local de Palermo (Honduras 5903), este especialista en masa madre sin levadura presenta los "4 Fantásticos", una creación que unifica mozzarella, parmesano, provolone ahumado y queso azul . Completan la experiencia toques de pimienta de cayena y un almíbar cítrico que equilibra magistralmente los contrastes de picor y dulzor sobre una base ligera cocida al horno a leña.

PORTE: en Recoleta (Azcuénaga 1268), este espacio liderado por el fromelier y chef Facundo Berti destaca por una selección curada de quesos. Ofrece Sangre Azul (Ventimiglia, Río Negro), Azul Gourmet, Toro Azul (Córdoba), Tres Leches (elaborado con leche Jersey, cabra y oveja), Stracco Reserva y Mariello. Una propuesta que recorre diferentes expresiones lácteas artesanales.

Diferentes tipos de queso. (Crédito de foto: PORTE)

Café Mulé : en Chascomús (Av. Costanera Nº 4), este cálido punto de encuentro incorpora el queso azul en preparaciones muy diversas y atractivas. Sobresalen sus empanadas de cordero y queso azul suave con dip, y la fresca ensalada Cobb, que combina lechuga, huevo de campo, tomates cherry, palta, pechuga de pollo, panceta y el queso para lograr un contrapunto perfecto junto a un Aperol Spritz.

Furore: con sedes en Microcentro (Esmeralda 451) y Palermo (Honduras y Medrano), esta pizzería napoletana contemporánea rinde tributo al queso azul en dos variedades estelares. La 4 Formaggi une mozzarella fior di latte, roquefort, queso artesanal de pesto y parmesano, mientras que la de Morcilla y queso azul suma crema artesanal de morcilla, granola de nueces y oliva sobre masas de alta hidratación.