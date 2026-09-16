Un restaurante argentino fue elegido como el mejor del mundo en la categoría Fine Dining de los Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 de TripAdvisor. El reconocimiento se basa en las experiencias compartidas por los usuarios de la plataforma durante los últimos 12 meses.

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Se trata de Fogón Asado, una propuesta gastronómica porteña que lleva la tradición del asado argentino a un formato de menú degustación y que fue distinguida a partir de las opiniones y calificaciones de viajeros de todo el mundo.

Según la compañía, menos del 1% de los más de ocho millones de establecimientos publicados en el sitio alcanza la categoría Best of the Best, lo que convierte al primer puesto de Fogón Asado en una distinción basada directamente en la valoración de los viajeros.

Así es Fogón Asado, el restaurante argentino elegido como el mejor del mundo

El restaurante abrió sus puertas en 2018 en Palermo con una propuesta creada por Alex Pels, Danielle Jenster y el chef argentino Sebastián Cardamoni. El concepto de Fogón Asado busca acercar a turistas y visitantes una de las expresiones más reconocidas de la gastronomía argentina: el asado.

La experiencia se diferencia de la de una parrilla tradicional, ya que los clientes se ubican alrededor de una gran barra que rodea el fuego y pueden observar cómo se preparan los diferentes platos que forman parte del menú degustación. Esta propuesta incluye varios pasos y combina productos clásicos de la cocina argentina con una presentación pensada para una experiencia gastronómica integral.

Algunos de los platos que se pueden degustar son la provoleta, la tira de asado y distintos cortes de carne vacuna. El recorrido también puede acompañarse con vinos argentinos y cuenta con alternativas para determinados requerimientos alimentarios.

¿Por qué ganó Fogón Asado?

TripAdvisor destacó que la posibilidad de observar la preparación de los platos en vivo es una experiencia bien valorada que propone ir más allá del formato tradicional y volver el encuentro alrededor del fuego en parte central de la comida.

La clasificación se construyó a partir de las opiniones y puntuaciones que los viajeros publican en TripAdvisor durante un período determinado.

“Este reconocimiento nos emociona profundamente, especialmente porque viene directamente de nuestros clientes”, señalaron Pels y Jenster después de conocerse el resultado. Los fundadores también asociaron la distinción obtenida con la valoración internacional de productos argentinos como la carne y el vino y de la tradición gastronómica vinculada al asado.

El nuevo reconocimiento se asocia a otros obtenidos por el negocio gastronómico. El restaurante fue incluido entre los establecimientos recomendados por la Guía Michelin desde la llegada de la publicación a la Argentina en 2023 y mantuvo esa distinción en las ediciones posteriores.

Además, ocupa el puesto 35 del ranking World’s 101 Best Steak Restaurants, una selección internacional especializada en restaurantes de carnes. Actualmente, Fogón Asado cuenta con dos locales en Palermo, ubicados en Gorriti 3780 y Uriarte 1423. También fue declarado Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Los otros restaurantes argentinos que quedaron entre los mejores del mundo

Por otro lado, en el Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026 de TripAdvisor también aparece Abrasado, el restaurante de Bodega Los Toneles ubicado en Mendoza, que alcanzó el sexto lugar mundial en la categoría Fine Dining.

La carne ocupa un lugar central en su propuesta y TripAdvisor destacó especialmente el bife añejado en seco. La plataforma también resalta su carta de vinos, los cócteles, las porciones y la posibilidad de comer al aire libre. Sobre el servicio, la descripción del restaurante destaca la atención del personal y el ambiente relajado.

El Mercado fue el tercer restaurante argentino ubicado entre los diez primeros. Se encuentra dentro del Hotel Faena, en Puerto Madero. El establecimiento quedó en el décimo puesto del ranking y registra una calificación de 4,8 sobre 5 en TripAdvisor, basada en más de 4600 opiniones de viajeros.

La plataforma destaca la ambientación, la música y el clima relajado del salón, además de la presentación de los platos y la atención del personal. También señala que los empleados orientan a los clientes en la elección de comidas y vinos y que el restaurante ofrece la posibilidad de organizar cenas privadas.