Tamara Pettinato explotó de furia tras el escándalo por su visita a Olivos: "no paro de recibir mensajes"

La celebridad se expresó en un programa radial sobre el difícil momento que vive en redes por la información falsa sobre su visita a la Quinta Presidencial.

La humorista Tamara Pettinato se explayó en una reciente aparición radial sobre su visita a la Quinta de Olivos el año pasado y la catarata de agresiones y acusaciones falsas que recibe en sus redes sociales desde que se dio a conocer la lista de ingresos a la residencia presidencial, que contiene su nombre. Por su parte, su compañero Ernesto Tenembaum brindó apoyó a la actriz y la acompañó en su discurso.

“A mí me incomoda bastante, yo les había pedido estos días que no hablemos del tema porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando y la verdad que no paro de recibir mensajes que me dicen ‘gato, petera, put*’, sin saber por qué fui”, comenzó su descargo la hija de Roberto Pettinato y aseguró que está algo harta de los comentarios detractores sin fundamento que le llegan de manera constante.

“No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos porque es algo privado que no siento que tenga la obligación de explicarlo. Entiendo que hay un foco que es el enojo de la gente por quien entraba y quien salía de Olivos, sin saber el motivo, y otro es la violencia que viene después", indicó

"Cuando salió mi nombre, buscaron a mi amiga, le buscaron tuits de hace diez años, le empezaron a decir que era prostituta… Tuve que ver en la tele que decían que yo fui a Olivos con una prostituta”, continuó Pettinato y deschavó la campaña armada por la prensa opositora, a base de tweets viejos sacados de contexto.

Además, la actriz que protagonizó Confesiones de Mujeres de 30 hizo alusión a los discursos de otras personalidades del espectáculo que han sido criticadas y salieron a dar explicaciones: “Otras personas conocidas del sexo masculino, explicaron a qué fueron, qué hablaron. Vi todo el descargo de Flor Peña, dio lujo de detalle de por qué fue, cómo empezó, cómo le escribió y por qué la recibió y después la seguían insultando igual. Entonces no sé si es necesario salir y hacer un descargo. Me parece que no me corresponde a mí explicar esto”.

La actriz tiene una columna de espectáculos y entretenimiento en el ciclo ¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?

La defensa de Tenembaum

Por su parte, el conductor del ciclo de Radio con Vos donde Pettinato es columnista, Ernesto Tenembaum, defendió a su compañera de manera fervorosa. “Es una amiga mía, que merece respeto y por lo menos de mi experiencia, merece mucho cariño. Y después vi otra cosa horrible, que empezaron a maltratar a su amiga”, expresó el periodista y siguió: “Como Yanina hace unos 10 años, no sé si fumada o qué, empezó a joder en Twitter ‘soy una prostituta’ y haciendo alusiones a que le gusta el sexo, empezaron a decir en muchos lugares que fue Tamara Pettinato con una prostituta”.