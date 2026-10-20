La automotriz china BYD oficializó en Argentina la comercialización del Ti7, un SUV híbrido enchufable con tracción integral que había sido anticipado semanas atrás en preventa. Este vehículo se posiciona como una de las opciones más grandes y potentes de la marca en el mercado local.

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Con dos versiones disponibles, cuyos precios son de 59.990 y 62.990 dólares, el Ti7 marca la expansión de BYD hacia el segmento premium de SUV. Se trata de un modelo que supera los cinco metros de longitud, con tres motores que combinan para entregar una potencia total de 354 caballos de fuerza.

Esta novedad coincide con el primer aniversario de la llegada oficial de BYD a la Argentina. La compañía destacó que ya superó los 12.000 clientes y que cuenta con más de 18 puntos de venta en todo el país, desde donde se comercializa el Ti7.

¿Cómo es el nuevo Ti7 de BYD?

Ambas versiones del Ti7 comparten el mismo sistema mecánico, que incluye una batería de 26,6 kWh y tracción integral. Además, BYD suma sin costo adicional un cargador de pared para uso domiciliario y un cable que permite utilizar la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos, una función práctica para actividades al aire libre.

El Ti7 estrena en Argentina la tecnología Super Hybrid DM-p (Dual Mode Performance), un sistema híbrido enchufable diseñado para ofrecer mayor potencia y capacidad de tracción. Su configuración incluye un motor turbonaftero de 1.5 litros y dos motores eléctricos, uno en cada eje, lo que permite una tracción integral inteligente que distribuye la potencia según las condiciones del terreno.

En conjunto, el vehículo genera 354 CV y un torque máximo de 630 Nm. BYD informa que el Ti7 acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos, una cifra destacada para un todoterreno de estas dimensiones. Respecto a la autonomía, el SUV puede recorrer hasta 1.015 kilómetros combinados, de los cuales 115 km se pueden hacer exclusivamente en modo eléctrico, según el ciclo de homologación NEDC. El consumo de combustible declarado es de 5,9 litros cada 100 kilómetros, aunque los valores pueden variar en condiciones reales.

Otra innovación es la suspensión inteligente DiSus-C, que ajusta electrónicamente la respuesta de los amortiguadores según el tipo de camino. El sistema trabaja con una suspensión delantera de doble horquilla y una trasera independiente multibrazo, mejorando la comodidad y la estabilidad. Para off-road, el Ti7 ofrece modos específicos para barro, arena, nieve y montaña, junto con una función de avance controlado a baja velocidad llamada Crawl.

También cuenta con la capacidad de girar sobre su propio eje para facilitar maniobras en espacios reducidos, un despeje al suelo de 190 milímetros y ángulos de ataque y salida de 24° y 25° respectivamente. En cuanto a dimensiones, el Ti7 mide 5,02 metros de largo, casi 2 metros de ancho y 1,86 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,92 metros. El interior está preparado para cinco ocupantes y ofrece un baúl de 890 litros, expandible hasta 1.813 litros con los asientos traseros abatidos.

En tecnología, ambas versiones incluyen un instrumental digital de 10,25 pulgadas, pantalla central multimedia táctil de 15,6 pulgadas, cargador inalámbrico de 50 W y un sistema de audio con 14 parlantes. También cuentan con el paquete de asistencias a la conducción DiPilot 5, que incorpora control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, mantenimiento de carril y detección de vehículos en el punto ciego.