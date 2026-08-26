Sushi libre en un restaurante de CABA: dónde queda y fecha de cuándo es la propuesta gastronómica

La gastronomía porteña se prepara para una cita espectacular de la mano del referente indiscutido del sushi fusión y la cocina asiática. En el marco de su 25° aniversario, SushiClub festeja a lo grande con una exclusiva edición de su esperado evento Sushi Libre. La cita gastronómica tendrá lugar el próximo jueves 3 de septiembre, durante el turno noche, en la emblemática sucursal de La Recova (Avenida 9 de Julio 1465, CABA). Este evento busca ser una oportunidad para recorrer la historia de la marca a través de sus sabores icónicos y creaciones innovadoras en un ambiente festivo.

Una propuesta gastronómica diferente

La experiencia está pensada en satisfacer a los paladares más exigentes, permitiendo ordenar las piezas en porciones de cuatro unidades a elección. Entre las opciones disponibles destacan combinados clásicos como SushiClub, Roll & Roll, Blue Sea, Bio Veggie y Combinado Niguiri Fusión. Asimismo, la carta de esa noche incluirá rolls como el Pink Floyd, Tiger Roll, Merken Roll, SC Evolution y Boom, además de sashimis y niguiris de pulpo, atún rojo y salmón ahumado.

La propuesta tiene un valor de $110,000 por persona e incluye la experiencia de sushi libre, bebida sin alcohol (agua AQA con y sin gas o limonada libre), café y el servicio de cubierto. Pensando en todos los comensales, para quienes no consuman sushi habrá una alternativa de menú de tres pasos (entrada, principal, postre, bebida y café) al mismo precio, mientras que los menores de 12 años podrán pedir directamente a la carta. La reserva requiere un prepago obligatorio del total del cubierto a través del sitio web oficial de la marca.

Sushi libre en La Recova. (Crédito de foto: SushiClub)

Beneficios exclusivos y condiciones para la celebración

La velada guardará sorpresas especiales para prolongar los festejos después de la mesa. Aquellos comensales que terminen su cena sin dejar piezas sobrantes podrán escanear un código QR, registrar su correo electrónico y llevarse un voucher de $15,000 para utilizar en la siguiente edición de Sushi Libre. A su vez, el evento cuenta con una regla clara contra el desperdicio: cada persona podrá dejar hasta cuatro piezas sobrantes sin cargo, pero a partir de la quinta se cobrará un adicional de $2,900 por unidad, permitiendo que el cliente se lleve esas piezas sobrantes a su casa.

Por otra parte, los clientes que abonen con tarjetas Galicia Éminent Visa Signature disfrutarán de un 25% de reintegro, dejando el valor de la noche en $82,500, y accediendo al beneficio de disfrutar la próxima edición por tan solo $67.500. Para más detalles y novedades, se puede consultar la cuenta de Instagram: @sushiclub_ar.