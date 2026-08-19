La ruta del Pinot Noir: los mejores 5 restaurantes de Buenos Aires para tomar el mejor vino

Cada 18 de agosto se celebra el Día Internacional del Pinot Noir, una variedad caracterizada por su frescura, elegancia y versatilidad a la hora del maridaje. Conocida por adaptarse a climas fríos y expresar con precisión las características de cada suelo, esta cepa gana cada vez más espacio en las cartas de vino porteñas. Frente al clásico dominio del Malbec, diversos restaurantes de la ciudad proponen un recorrido que abarca desde la frescura marítima de Chapadmalal y la impronta patagónica hasta la sofisticación de los terroirs mendocinos.

Cinco restaurantes con Pinot Noir en Buenos Aires

Mago: este restaurante integra una cava vidriada que protagoniza la propuesta. Curada por la sommelier Marcela Rienzo, su carta ofrece opciones de Pinot Noir como contrapunto para las carnes a las brasas. La selección abarca etiquetas marítimas de Costa & Pampa (Chapadmalal), la expresión patagónica de Contraflor (Neuquén), y ejemplares de Mendoza como Casa de Herrero, Salentein Reserva, Luigi Bosca, DV Catena y Colección Rutini. Dirección: Monroe y Montañeses, Belgrano. Instagram : @magoparrilla

Brava: en este espacio de carnes, el sommelier Fernando Ferraro propone una cava de casi 130 etiquetas que explora la afinidad de la cepa con las zonas frías. La carta reúne vinos de Mendoza, Río Negro, Neuquén, Chubut y Chapadmalal, entre los que destacan Costa y Pampa, Tu Tu, Saurus Barrel Fermented, Felipe Rutini y Cheval Des Andes. Para el maridaje, sugieren cortes de la casa como el vacío fino jugoso, el flat iron y el lomo. Dirección: Mariscal Antonio José de Sucre 676, Belgrano. Instagram: @brava.belgrano

Cava de Brava en Buenos Aires. (Crédito de foto: Brava)

Sampa: esta parrilla vegetariana de Villa Crespo acompaña su cocina de hongos y vegetales con una carta de vinos nacionales. La propuesta incluye distintas facetas de la cepa: Kriptos (orgánico de Neuquén), Luca (Mendoza), Macollo (Pinot Gris mendocino) y Pampa Mía (Blanc de Noirs elaborado por Bodega Del Desierto en La Pampa). Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 769, Villa Crespo. Instagram: @sampa99v

Diez Treinta: este restaurante y bar combina platos de temporada con música en vinilo. Creado por Eliseo Martínez, su carta prioriza a pequeños y medianos productores, e incluye etiquetas como Turbio y Manos Negras Red Soil. Su oferta acompaña platos como hongos en texturas, berenjenas “unagi” o tataki de bife de chorizo. Dirección: Crámer 1030, Colegiales. Instagram: @dieztreintarestaurante