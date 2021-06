Tras recibir la vacuna Pfizer, Susana Giménez dio positivo en coronavirus

Luego de haber recibido la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus en Uruguay, la diva de los teléfonos dio positivo en la prueba diagnóstica al igual que su hija Mecha.

Luego de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna Pfizer en Uruguay, en donde reside desde el año pasado, Susana Giménez dio positivo en coronavirus. La noticia la dio el periodista Ángel De Brito, pero a los minutos la diva de los teléfonos se comunicó a través de WhatsApp con al periodista Luis Novaresio en A24.

A través de su cuenta de Twitter, Ángel De Brito lanzó “Positivo para @Su_Gimenez. Tuvo síntomas el día que se vacunó, se hisopó y le dio positivo”. Luego de haber recibido la segunda dosis de la vacuna del laboratorio Pfizer contra el coronavirus en Uruguay, donde es residente, empezó a tener síntomas este fin de semana. Su hija, Mercedes Sarrabayrouse, también está infectada, según confirmó el periodista minutos después.

Lo cierto es que la conductora estaba pensando no sólo en volver a Argentina, tras llamarla "Argenzuela", sino en volver a la televisión con su clásico living y Game of Games, un formato de juegos estadounidense. Pero no todo se perfila en la dirección esperada, dado que, tras haber completado el esquema de vacunación en el país vecino, Susana positivo en la prueba diagnóstica del virus covid-19.

La diva se comunicó con Luis Novaresio quien leyó al aire el mensaje. "Es una cuestión de paciencia. Saturo muy bien, pero el dolor del cuerpo es horrible", leyó Novaresio. Como estaba viendo el pase entre Viviana Canosa y Luis Novaresio, le envió un audio al periodista para completar el mensaje enviado anteriormente. "Mi amor, no puedo ni hablar, gracias", completó la rubia.