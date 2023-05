Qué significa soñar con tu ex

A pesar de las interpretaciones y explicaciones que querramos darle al mundo de los sueños, las cuestiones inconscientes y psicológicas siempre priman. Qué significa soñar con una ex pareja.

Soñar con una ex pareja puede ser un tema recurrente en muchas personas. Los sueños pueden reflejar inquietudes o preocupaciones, de la mano de temas no resueltos y recuerdos pasados. A continuación te contamos qué significa soñar con una relación pasada.

Los sueños y su interpretación

El mundo de los sueños ha sido objeto de estudio desde tiempos antiguos, ha ganado un terreno muy importante a la hora de analizar lo que sucede de ese mundo "paralelo". La interpretación de los sueños va de la mano de cuestiones psicológicas, subconscientes y hasta paranormales.

Según la investigación realizada por el diario La Vanguardia, Sigmund Freud argumentó en su obra "La interpretación de los sueños", que estos son significativos y revelan secretos de los deseos subconscientes. Por otro lado, la hipótesis de activación síntesis explica que los sueños "son imágenes mentales provocadas por disparos neuronales aleatorios".

Mientras estamos despiertos "somos buenos para detectar patrones lógicos, pero durante el sueño REM, en el que se dan movimientos oculares rápidos, somos mejores para detectar las asociaciones menos obvias", explica Sue Llewellynes, profesora de la Universidad de Mánchester.

Significado de soñar con tu ex

En la mayoría de los casos los significados no son determinantes, sino que dependen de la interpretación que se les quiera dar en el momento.

La aparición de exparejas puede tener múltiples interpretaciones, ya que no hay un significado único detrás de este tipo de sueños, sino teorías muy dispares. Una de las interpretaciones sugeridas por varios especialistas sugiere que la ruptura no podría estar del todo superada, ya que muchos procesos de separación son complejos y no se cierran con rapidez.

Otra posible causa para soñar con una ex pareja podría ser algún trauma del pasado vivido en o durante la relación. Hay estudios que muestran que los traumas o las vivencias estresantes pueden aparecer en los sueños de forma recurrente. En el caso de personas que han perdido a sus parejas, estos sueños podrían ser una herramienta para avanzar en el proceso del duelo.

También es posible que los elementos de una relación, presente o pasada, puedan manifestarse o influir en los sueños de una persona. Por ejemplo, si ha vivido grandes discusiones con su pareja o ex pareja, es más probable que sueñe con conflictos. Si ha vivido una infidelidad, hay más probabilidades de que sueñe con temas relacionados con el engaño.

Otra posibilidad sugiere que puede que la relación actual no vaya tan bien como debería y los pensamientos viajen a una relación anterior que termine por aparecer en sueños, porque cuesta aceptar esto de forma consciente. Quizá la relación con la persona actual es simplemente diferente a la anterior y se extraña cierta dinámica que se tenía antes.