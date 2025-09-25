Viviana Canosa estalló de la bronca contra el gobierno de Milei.

La periodista Viviana Canosa estalló sin filtros contra el gobierno de Javier Milei por los mensajes de los mensajes que lanzaron sus aliados en redes sociales por el femicidio de las tres jóvenes que habían desaparecido en La Matanza.

"Es indignante que estos pelotudos cuatro de copas, que además son re violentos, generen más violencia, con toda la violencia que están generando", expresó Canosa en el programa que conduce en Carnaval Stream.

Luego, añadió: "¿A qué piba de 13, 14, 15 años le puede gustar ser prostituta? Por favor, Dios santo, es un nivel de inmoralidad de arriba a abajo este gobierno, no se salva uno. Me indigna porque aparte digo 'loco, estamos hablando finalmente de una criatura'".

Las críticas de Viviana Canosa al periodismo

Además, Canosa cuestionó el tratamiento que le dieron los programas de televisión al crimen. "Recién veía la tele, haciendo un zapping importante, y me impresionaba cómo había periodistas policiales o periodistas de la tele, conductores, hablando de que las chicas eran prostitutas profesionales o viejas prostitutas. Estamos hablando de chicas de 15 años", comenzó, haciendo referencia a los comentarios que los periodistas hicieron sobre las víctimas.

"Muy impresionante la manera en que nos tratan a las mujeres", siguió y sentenció: "Esto de cómo estaba tratando la tele recién, porque solo lo vi por tele, el asesinato de las tres chicas, me pareció algo muy impresionante. O sea, están acusando a las chicas y no a los asesinos".