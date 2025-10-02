Tinelli contó la verdad sobre "el desodorante": "Yo había cerrado todo el piso"

Las hijas de Tinelli contaron la verdad sobre "el desodorante".

Cande y Juanita Tinelli, hijas del histórico conductor televisivo Marcelo Tinelli, decidieron contar la verdad sobre la historia del "desodorante". La increíble reacción de su padre en vivo.

En Estamos de Paso, programa que Marcelo Tinelli conduce por Carnaval Stream, Juanita Tinelli explicó cómo fue crecer siendo hija del conductor de Videomatch. "No es que repetís vos las anécdotas. Mi entorno, en lo que yo crecí, siempre se escuchó eso", comenzó y explicó: "'Tu viejo que cortaba las polleritas, tu viejo que se metía tres alfajores, tu viejo con el desodorante...'".

Fue allí que la interrumpió el propio Marcelo Tinelli, quien se sumó a la broma del "desodorante" y acotó: "En el traste".

"Qué fuerte cuando te fuimos a visitar a La Trinidad", sumó en esta ocasión Cande Tinelli, la mayor de las hijas de la figura de la televisión. "Yo había cerrado todo el piso y las chicas en un momento pidieron verlo a papá", cerró la broma Tinelli.

Marcelo Tinelli conduce Estamos de Paso, por Carnaval Stream.

En su nuevo programa, Tinelli se la pudrió a Milei

La semana pasada, el conductor de Estamos de Paso hizo un duro descargo contra la gestión de Milei. "No quiero dar mi opinión política, pero si uno va a abrir para afuera todo, directamente no comprás acá. Está abierto a todo el mundo a que venga con precios mucho más baratos, y súper competitivos como tienen, y además otros países que tienen además un montón de ventajas impositivas y fiscales. Y la verdad que pueden vender los productos, como China, por ejemplo", expresó Tinelli, quien sentenció: "sentenció: "¿Para qué te vas a comprar una campera acá de 100.000 mangos si allá en China te la dan por 20.000 pesos? Si está todo abierto así, medio complicado".