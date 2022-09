Preocupación por la salud de Ibai Llanos: "No hay tratamiento"

El famoso creador de contenidos español contó su problema de salud en uno de sus streams y generó conmoción.

Ibai Llanos confesó una inesperada noticia que tiene que ver con su salud. El streamer oriundo de España que arrasa en las plataformas digitales relató en uno de sus vivos de Twitch cuál es su problema de salud, en qué situación está y cómo se encuentra tras varios estudios realizados.

El mundo de Twitch y de los creadores de contenidos están shockeados por la noticia que contó Ibai Llanos. Se trata de un problema de salud que tiene el español en el nervio óptico a tal punto de que aseguró que podría pasar lo peor: quedarse ciego.

"Tengo el puto problema del ojo que me lleva dando por culo un montón de años. El problema es que no saben de dónde puede venir. Ya ni sé a dónde ir, no sé qué hacer", expresó Ibai, a quien se lo notaba fastidioso por la situación. De su ojo izquierdo solo ve un 10% y del derecho veía perfectamente, pero los resultados de los últimos análisis demostraron lo contrario.

"Que no veas de un ojo está bien, si no ves de los dos estás más jodido. No hay un tratamiento de momento para revivir este tipo de células que están en el nervio óptico", explicó. Los profesionales de la salud que están tratándolo le dijeron que se están llevando adelante pruebas con humanos y en unos años "creen que podría haber un tipo de tratamiento".

Sumado a eso, se encuentran en plena investigación para detectar si su problema de salud lo tiene de nacimiento. "Me he tenido que hacer una prueba genética para ver si a lo mejor puede ser mínimamente hereditario", resaltó Ibai, quien al momento de dar la noticia estaba en un vivo de Twitch.

En última instancia, el español reveló una de las posibilidades que podrían aparecer frente a este delicado momento. "Es que esto sea degenerativo.. Es decir, que a lo mejor voy perdiendo también visita del ojo derecho con el tiempo, lo que significaría prácticamente quedarme ciego en el peor de los resultados". La hipótesis que le genera un poco de calma es que puede aparecer un tratamiento a largo plazo con estudios médicos de por medio.

Twitch se despide de Ibai Llanos: su inesperado adiós

Ibai Llanos sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que planea abandonar las transmisiones en Twitch en el 2023. "Creo que 2022 es mi último año", reconoció el streamer español en un vivo donde también reveló algunos problemas de salud que lo aquejan y que preocuparon a sus fanáticos.

La Velada del Año 2 fue un éxito rotundo e inobjetable. El destacado evento significó una revalidación a la importancia de Ibai Llanos como creador de contenidos, ya que batió varios récords para el ibérico. Por ejemplo, hubo picos de 3,3 millones de espectadores en simultáneo y también tuvo casi 9 millones de espectadores únicos -usuarios que ingresaron en algún momento en la transmisión-. Pero a pesar del buen presente laboral, la realidad es que la salud le está pasando factura a Ibai, según él mismo reveló.

La presión, el estrés y el ser una figura pública con millones de seguidores puede haber afectado a la salud del streamer de 27 años, por lo que el español empieza a pensar algunos cambios en su vida laboral. Por un lado, Ibai tiene planeado mudarse de Twitch, donde tiene 12 millones de suscriptores, a YouTube. El creador de contenido ibérico todavía no contó cuándo se daría este pase, aunque sería recién en el 2023. Las mejores condiciones económicas que ofrece YouTube también entran en la balanza de la decisión de Ibai Llanos, cuya trayectoria en Twitch parece cerca de terminar.