Esmeralda Mitre dijo en la cara de Mariana Brey lo que piensa sobre el gobierno de Milei: "Presos".

La accionista del Diario La Nación Esmeralda Mitre lanzó una durísima crítica contra el gobierno de Javier Milei. Qué dijo en la cara de la periodista Mariana Brey, en Carnaval Stream.

En un momento de la entrevista, Mariana Brey le preguntó a Esmeralda Mitre si conocía al asesor presidencial Santiago Caputo, a lo que la mediática asintió. "Lo vi en un simposio de empresarios hace poco", contó, antes de opinar: "A mí no me gusta Caputo".

Después de definir como un "desastre" al asesor del Presidente, la accionista de La Nación se preguntó sobre el Gobierno nacional: "Si Cristina está presa, ¿por qué no están presos algunos como ellos?".

La foto de Esmeralda Mitre con Cristina Fernández de Kirchner

Hace algunas semanas, Esmeralda Mitre y Cristina Fernández de Kirchner se reunieron en San José 1111, donde la expresidenta cumple con su prisión domiciliaria. "Yo a Cristina la conocí hace, más o menos, dos años, en una comida con Eduardo Valdés", explicó y siguió: "Nos reunimos y fue un encuentro muy ameno en aquel momento".

"Nos reunimos para charlar cosas laborales y cuestiones de poder. Es tremendo tener que decirlo así, pero así", continuó y concluyó: "A las dos nos une algo, que es una lucha por la verdad, que es obvio y es claro, como ella bien dijo. Venimos de ideologías y de mundos diferentes, pero hay un punto donde se unen. Las mujeres y las personas tendríamos que dejar de lado el fanatismo y unirnos por la unión de este país".