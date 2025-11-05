Dolina dijo lo que piensa sobre Milei y lo liquidó en vivo.

El conductor de radio y escritor Alejandro Dolina cuestionó al presidente Javier Milei, quien gobierna desde el 10 de diciembre de 2023. Qué dijo Dolina en diálogo con Cenital.

"Es una persona más bien perturbada, pero más que eso veo a alguien que tiene una visión del mundo enteramente opuesta a la que a mí me surge naturalmente", consideró Dolina, ante las preguntas de los periodistas Ernesto Tenembaum y María O'Donnell.

Luego, consideró: "Todo lo demás no me atrevo a decirlo, yo ni siquiera lo conozco. Tampoco me interesa tanto". "Me interesa la Patria", agregó.

Dolina dijo lo que piensa sobre Milei y lo liquidó en vivo.

Las críticas de Dolina por el show de Milei en el Movistar Arena

Además, Alejandro Dolina hizo referencia al show musical que el Presidente realizó en el Movistar Arena, cuando presentó su libro "La construcción del milagro". En la banda y coros lo acompañaron otros funcionarios del Gobierno, como los diputados nacionales Alberto "Bertie" Benegas Lynch y Lilia Lemoine y el recital duró aproximadamente una hora, con canciones como "No me arrepiento de este amor" o "Dame fuego", al que le reformuló el estribillo y cantó "Tirapiedras, kuka tirapiedras".

"Lo digo con todo cuidado, qué se yo. Un tipo que canta así está un poco perturbado", continuó Dolina en la entrevista y concluyó: "Con la música no se jode".