Carlos Maslatón adelantó el peor momento de Milei: "Tipo 2001"

Carlos Maslatón explicó el peor momento de Milei: "Tipo 2001".

El abogado y exconcejal porteño Carlos Maslatón explicó por qué el Tesoro estadounidense prestará miles de millones de dólares a la Argentina. Qué dijo en Infobae en Vivo.

"La caída de los bonos fue tipo 2001, a ese nivel", expresó Maslatón, quien siguió: "Un desastre. Y tuviste caída en bolsa, voladura del dólar contra el peso, indicativo del fracaso total y absoluto del plan económico".

Luego, el abogado intento contar "qué pasó" y profundizó: "Bueno, evidentemente el lobby que tienen Milei y Caputo en Estados Unidos es tal que consiguieron que salven su posición".

"Para el Gobierno es positivo y para el país es positivo, para el sector financiero que, si no, venían defaulteadas las obligaciones públicas", continuó y agregó: "El Estado no podía seguir con esta situación. ¿Por qué pasó esto? Porque en realidad el ajuste que hizo Milei desde que asumió fue en el gasto público central, pero no hizo ajuste en el incremento de la deuda financiera del Estado".

Cómo está el endeudamiento, según Carlos Maslatón

Por último, Maslatón concluyó su explicación sobre el endeudamiento de Milei: "Fue pagando todo con endeudamiento creciente, con el agravante de que gran parte de ese endeudamiento fue en moneda local, con tasas reales del 60% anual en dólares, con lo cual el endeudamiento total subió muchísimo. Al borde de un desastre tipo Cavallo y De la Rúa en diciembre del año 2001. En lugar de llegar al 20 de diciembre, vino este salvataje de Estados Unidos, que recién ahora se entiende la magnitud que tiene".