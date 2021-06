La experiencia paranormal de Sol Pérez: "Puedo comunicarme con espíritus"

¡Escalofriante! Sol Pérez reveló la experiencia paranormal que tuvo en PH Podemos Hablar y dejó sin palabras a Andy Kusnetzoff.

Sol Pérez protagonizó un momento sumamente particular durante su visita a PH Podemos Hablar. La modelo y conductora reveló una escalofriante experiencia paranormal que vivió durante mucho tiempo y dejó boquiabierto tanto a Andy Kusnetzoff como a los demás invitados presentes en Telefe. "Puedo comunicarme con espíritus", advirtió.

Ante la atenta mirada de María O'Donnell, Celina Rucci, Karina Jelinek y Lissa Vera, famosas que también formaron parte del programa del último sábado, Sol Pérez dio a conocer cómo fueron algunas de las extrañas situaciones que vivió, aunque antes aclaró: "Yo recontra creo en Dios. He ido a visitar a la Virgen de Salta. Soy de pedirle muchas cosas a mis abuelos y me recontra ayudan. A mi abuela la atropelló un auto. Siento que mis abuelos me ayudan".

"Me pasa mucho de soñar cosas con gente que ya no está y que viene a darme mensajes. Me apareció mi abuelo y me dijo ‘tranquila que yo voy a estar bien’, y lo mismo me pasó con mi abuela. Capaz que es algo que yo necesito y entonces me lo imagino, no lo sé y no lo voy a saber nunca".

"Creo que sí, que puedo comunicarme", agregó la participante de MasterChef Celebrity 2. Asimismo, resaltó que de niña podía escuchar a los espíritus: "Cuando era chica me pasaba de ver espíritus, se me aparecían y los escuchaba. Me pasó esto durante mucho tiempo y tenía pánico, no era que lo vivía normal. Tenía miedo porque sentía que me acariciaban las piernas y lo sentía real. También me movían las cosas y yo escuchaba cómo me las estaban moviendo. Es algo que me estaba pasando".

Incluso, Sol explicó que en algunos momentos podía sentir la presencia de otras personas en su casa: "Me levantaba todos los días a la misma hora y me despertaban. Sentía cómo tipeaban en la computadora, era algo tremendo lo que me pasaba y después como que lo bloqueé".

Santiago del Moro incomodó al novio de Sol Pérez en MasterChef Celebrity 2

Santiago del Moro intervino y le hizo una picante y atrevida pregunta al novio de Sol Pérez: "Guido, ya que te tengo te pregunto porque lo hemos hablado mucho con Sol. Sol se quiere casar, ¿vos cómo venís del tema?".

Con cierta incomodidad y ante la mirada de todos los participantes presentes, Guido Mazzoni respondió: "Sí, yo me casaría ya, pero estamos en una pandemia y me parece complicado".

Santiago del Moro: "Apa, ¡bien! Para hacer una fiesta".

Novio de Sol Pérez: "Están todos invitados, todos".

Santiago del Moro: "Queda pendiente, mirá que esto queda grabado. Ah, pero lo hacemos en uno de tus locales de Crossfit".

Novio de Sol Pérez: "En cualquier lado, ja".