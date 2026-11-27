Las bananas maduras y muy dulces pueden ser la clave para preparar una receta de cocina fría y así combatir el calor en los días de verano: los snacks helados de banana. Se trata de una preparación que lleva menos de 30 minutos, es muy simple de hacer y, además, es saludable.

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La receta para hacer snacks de banana helados y saludables

La influencer de cocina Agustina Liporace (kulinaria.recetas) compartió su receta favorita para salvar las bananas maduras y darles una segunda oportunidad antes de tirarlas. Se trata de una preparación simple, fresca, deliciosa y saludable para afrontar los días de calor.

Ingredientes

2 bananas.

50 g de chocolate amargo.

Pasta de maní

Maní

Miel.

Yogurt

Arándanos

Cómo preparar los snacks: el paso a paso

Preparar las bananas: cortarla a la mitad y a lo largo. Luego, colocarlas entre dos films y aplastarlas con una tablita de madera para darle una forma rectangular. Colocar el chocolate amargo derretido por encima a uno de los lados de la banana, volver a ponerle el film y darla vuelta. Del otro lado, se rellenan con lo que prefieras: los ingredientes se pueden colocar de acuerdo a tus gustos; la influencer decidió ponerle a una pasta de maní, maní salado y miel. A la otra, le colocó yogur natural, arándanos, pasta de maní y miel. Luego se cierran como si fuese una especie de paquetito, con el film, bien sellado a los costados. Se lleva al freezer por lo menos cuatro horas.

Podés tenerlos congelados para disfrutar cuando tengas un antojo de algo dulce en pleno calor. Comerlos es también muy simple: se le saca el papel film que lo envuelve como un paquete y se come como un alfajor. Si bien está congelado, se deshace en la boca. También se puede cortar en cuadraditos o hacer en tamaños más grandes para compartir.