La torta ópera es uno de los clásicos de la pastelería francesa. Se trata de una bomba de sabor hecha con capas finitas de bizcochuelo de almendras, crema de café y chocolate, que se puede comer tanto de postre como merienda con el café. Paulina Cocina compartió una receta para hacer una torta ópera casera, con ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso sencillo de seguir en casa. La clave está en tener un poco de paciencia, respetar los tiempos de enfriado y lograr que las capas queden parejas.

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Receta de torta ópera casera de Paulina Cocina

La torta ópera esta hecha por varios ingredientes y cada uno cumple una función en el resultado final. Por eso, uno de los consejos principales de Paulina es leer toda la receta antes de empezar y tener los ingredientes pesados y preparados. Esto ayuda a organizar los tiempos y evita apurarse durante el armado.

Paulina Cocina compartió su receta de torta ópera para hacer en casa. Foto: Paulina Cocina

Ingredientes

Para el bizcochuelo

4 huevos

4 claras

120 g de azúcar

120 g de harina de almendras o almendras molidas

40 g de harina 0000

40 g de manteca derretida

1 pizca de sal

Para el almíbar de café

100 ml de agua

80 g de azúcar

2 cucharaditas de café instantáneo

Para la crema de manteca al café

150 g de manteca a punto pomada

100 g de azúcar

2 yemas

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de café instantáneo disuelto en una cucharadita de agua caliente

Para la ganache de chocolate

200 g de chocolate semiamargo

150 ml de crema de leche

Para la cobertura

100 g de chocolate semiamargo

80 ml de crema de leche

1 cucharadita de miel o glucosa

Preparación

Preparar el bizcochuelo. Precalentar el horno a 180 °C. Batir los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y de color más claro. Incorporar la harina de almendras y la harina 0000 tamizada. Aparte, batir las claras con una pizca de sal a punto nieve e integrarlas con movimientos envolventes. Por último, sumar la manteca derretida y tibia. Volcar la preparación en una placa de aproximadamente 30 por 40 centímetros, cubierta con papel manteca. Llevar al horno entre 12 y 15 minutos, hasta que esté ligeramente dorada y cocida en el centro. Dejar enfriar y cortar en tres planchas del mismo tamaño. Hacer el almíbar de café. Colocar el agua y el azúcar en una olla. Cuando rompa el hervor, apagar el fuego y agregar el café instantáneo. Mezclar hasta disolver y dejar enfriar. Preparar la crema de manteca. Batir la manteca a punto pomada hasta que quede cremosa. Por otro lado, llevar al fuego el azúcar con el agua hasta obtener un almíbar a 105 °C. Mientras se baten las yemas, incorporarlo en forma de hilo fino y continuar batiendo hasta que la preparación se enfríe. Agregar la manteca y el café disuelto. Batir hasta conseguir una crema lisa. Hacer la ganache. Calentar la crema de leche sin dejar que hierva y volcarla sobre el chocolate semiamargo picado. Dejar reposar unos minutos y mezclar hasta obtener una preparación homogénea y brillante. Dejar que tome temperatura ambiente antes de utilizarla. Armar las capas. Colocar una plancha de bizcochuelo sobre una fuente y humedecerla con el almíbar de café. Extender una capa de crema de manteca y llevar unos minutos a la heladera para que tome firmeza. Ubicar la segunda plancha, volver a humedecerla y cubrir con la ganache de chocolate. Finalmente, colocar la tercera capa de bizcochuelo, agregar almíbar y terminar con otra capa fina de crema de manteca. Refrigerar durante al menos una hora. Preparar la cobertura. Calentar la crema con la miel o glucosa y volcar sobre los 100 gramos de chocolate semiamargo picado. Mezclar hasta integrar y dejar entibiar. Verter sobre la torta bien fría, distribuir con una espátula y llevar nuevamente a la heladera durante unos 30 minutos.

Es muy importante cuidar la temperatura de la manteca. Para que la crema de café quede suave y sin grumos, debe estar a punto pomada, es decir, blanda, pero nunca derretida. Además, el almíbar que se incorpora a las yemas tiene que agregarse lentamente y en forma de hilo. La preparación debe enfriarse antes de sumar la manteca para evitar que la crema se corte.