En la gastronomía abundan las recetas sobre una misma preparación, sobre todo si de bizcochuelos se trata. Hay quienes los hacen con leche, suero o, incluso, agua. Cada receta tiene un resultado diferente: una mejor miga, esponjosidad más o menos lograda, y un sabor que se impregna en cada bocado.

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Pero hay una forma de preparar cualquier tipo de bizcocho y que salga bien: la receta 1, 2, 3. Consiste en agarrar un pote o frasco de yogur, verterlo en la mezcla y luego usar la porción como medida. De esta manera, no solo se logra recordar fácilmente las medidas de los ingredientes, sino que además se logra una miga super esponjosa gracias al suero del yogur. En cuanto al sabor, se puede elegir desde los clásicos de vainilla o chocolate, como preparar una torta de manzana.

La torta 1, 2, 3 es una de las recetas más ricas y sencillas de hacer. Foto: ChatGPT

Receta de torta de manzana 1, 2, 3

Ingredientes

1 pote de yogur (reutilizar el pote como medidor).

1 pote de aceite.

2 potes de azúcar.

2 manzanas.

3 potes de harina leudante.

3 huevos.

Cdt de canela (opcional).

Preparación

Preparar la mezcla base: colocar el yogur en un bowl y reservar el pote para utilizarlo como medida. Agregar los huevos y el azúcar, y batir hasta integrar. Incorporar el aceite y mezclar nuevamente. Agregar los ingredientes secos: sumar la harina leudante de a poco, preferentemente tamizada, y mezclar hasta obtener una preparación homogénea, sin grumos. Incorporar las manzanas: pelar las dos manzanas, cortarlas en cubos pequeños y agregarlas a la mezcla. Integrar con una espátula para que queden bien distribuidas. Preparar el molde: enmantecar y enharinar una tortera, o cubrir la base con papel manteca. Verter la preparación y distribuirla de manera pareja. Espolvorear canela por encima, si se desea. Llevar al horno: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 40 minutos, o hasta que la superficie esté dorada y, al pinchar el centro con un palillo, salga limpio y sin restos de masa cruda. Dejar enfriar: retirar del horno, dejar reposar unos minutos y desmoldar cuando esté tibia.

Para conseguir una miga bien aireada, es importante no batir de más la mezcla una vez que se incorpora la harina. Lo ideal es integrarla con movimientos suaves, sin trabajarla en exceso, para evitar que la torta quede apelmazada. También conviene que los huevos y el yogur estén a temperatura ambiente, ya que eso ayuda a que los ingredientes se integren de manera más pareja.