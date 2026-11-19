A la hora de tomar mate es muy habitual que surjan ganas de snackear algo rico para acompañar. Sin embargo, muchas de las opciones que aparecen primero suelen ser productos ultraprocesados o con exceso de grasas y sodio. Una buena alternativa es preparar crackers multisemillas caseras, una receta fácil con harina integral que se puede tener lista en solo 30 minutos.

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Receta de crackers multisemillas con harina integral

Las crackers multisemillas son crocantes, llevan ingredientes sencillos y que seguramente ya hay en casa. Una vez listas, se pueden guardar en un frasco o recipiente hermético para conservar su textura durante varios días. Son una buena opción para acompañar el mate, servir con queso untable o combinar con dips caseros.

Las crackers integrales con semillas son ideales para el mate. Foto: Magnific

Ingredientes

1 taza de harina integral.

3 cucharadas de semillas de girasol.

2 cucharadas de semillas de sésamo.

1 cucharada de semillas de chía.

1 cucharada de semillas de lino.

3 cucharadas de aceite de oliva o girasol.

1/2 taza de agua (aproximadamente).

1/2 cucharadita de sal.

1 cucharadita de polvo de hornear (opcional).

Preparación

Mezclar los ingredientes secos: colocar la harina integral, las semillas, la sal y el polvo de hornear en un recipiente. Integrar bien para distribuir las semillas de manera pareja. Incorporar los líquidos: agregar el aceite y, de a poco, el agua. Mezclar hasta formar una masa homogénea que no se pegue demasiado en las manos. Estirar la masa: colocarla entre dos papeles manteca y estirar con un palo de amasar hasta conseguir una lámina fina. Cuanto más delgada quede, más crocantes serán los crackers. Cortar las galletitas: retirar el papel superior y cortar la masa en cuadrados o rectángulos con un cuchillo o cortante. Pinchar cada cracker con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción. Hornear: distribuir las piezas en una placa y llevar a horno precalentado a 180 °C durante 12 a 18 minutos, hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Dejar enfriar: retirar del horno y esperar a que los crackers alcancen temperatura ambiente. Al enfriarse, terminarán de adquirir una textura crocante.

Para conseguir crackers bien crocantes, es fundamental estirar la masa lo más fina posible, ya que si queda demasiado gruesa las galletitas pueden quedar blandas en el centro. También es importante no amontonarlas en la placa para que reciban calor de manera pareja. Otra clave es dejarlas enfriar completamente antes de guardarlas, para que no se humedezcan.