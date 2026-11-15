Postre express de chocolate: receta de vasitos fit para el calor

Cuando llegan los días de calor, los postres frescos y fáciles de preparar se convierten en una buena alternativa para disfrutar algo dulce sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Es en este punto que entran en juego los vasitos fit de chocolate, que llevan pocos ingredientes, no necesitan horno y se pueden preparar en apenas unos minutos. Además, se guardan en la heladera hasta el momento de servir.

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Receta de vasitos fit de chocolate

Una vez preparados, los vasitos deben guardarse tapados en la heladera hasta el momento de consumirlos. Lo ideal es comerlos dentro de las 48 horas para disfrutar su textura y frescura. A continuación la receta.

La banana madura y el yogurt son claves para que quede cremoso.

Ingredientes

2 bananas maduras

2 cucharadas de cacao amargo en polvo

200 gramos de yogur natural o yogur griego sin azúcar

2 cucharadas de pasta de maní natural

1 cucharadita de esencia de vainilla

Endulzante a gusto (opcional)

Chocolate amargo rallado o frutos secos para decorar

Preparación

Pisar las bananas: colocar las bananas maduras en un recipiente y aplastarlas con un tenedor hasta conseguir un puré sin trozos grandes. Incorporar el chocolate: agregar el cacao amargo, la pasta de maní y la esencia de vainilla. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Sumar el yogur: incorporar el yogur natural y revolver hasta conseguir una preparación cremosa y homogénea. Endulzar a gusto: probar la mezcla y agregar un poco de endulzante si se desea un sabor más dulce. Armar los vasitos: distribuir la preparación en cuatro recipientes individuales. Decorar: terminar con chocolate amargo rallado, frutos secos picados o un poco de cacao espolvoreado. Llevar a la heladera: refrigerar durante al menos una hora para que el postre tome consistencia y esté bien fresco al momento de servir.

Una buena idea es prepararlos con anticipación y dejarlos listos para tener un postre individual después del almuerzo o la cena. La clave es que la banana este bien madura y mezclarla con yogur y cacao amargo. Esto ayuda a conseguir una preparación cremosa y con sabor intenso a chocolate, sin necesidad de utilizar crema de leche ni azúcar agregada.