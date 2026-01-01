Existe una receta muy sencilla para preparar un postre en vaso de chocolate y frutilla, que además no lleva horno y se hace en minutos. El verano es la oportunidad perfecta para preparar postres en vaso, ideales para compartir en familia o disfrutar en casa
Este postre en particular se prepara a base de chocolate y frutilla. Gracias a la maicena, queda de una textura suave y espesa. A diferencia de los postres industrializados que comprás en supermercados, no tiene conservantes ni ingredientes nocivos para la salud.
Si tenés algún problema de salud que no te permita consumir azúcar, incluso podés prepararlo con cacao al 70% sin azúcar. Para los intolerantes a la lactosa, también es posible prepararlo en su versión deslactosada.
Receta de postre en vaso de chocolate y frutillas
Ingredientes (rinde para 4 vasitos)
-
1 tableta de chocolate 70% o la que más te guste (puede ser sin azúcar o común)
-
500 ml de leche semidescremada (podés usar entera si querés o sin lactosa)
-
50 gr de maicena
Para decorar (opcional):
-
Galletitas trituradas
-
Frutillas
Preparación
-
Cortar la tableta de chocolate en trozos chiquitos.
-
En una olla, mezclar la leche y la maicena.
-
Revolver muy bien hasta que la maicena se disuelva por completo.
-
Subir la hornalla a fuego medio, agregar el chocolate picado y mezclar constantemente hasta que se disuelva y la mezcla espese.
-
Verter la mezcla en los vasitos. Cubrilos con papel film y llevá a la heladera durante al menos 3 horas o toda la noche.
-
Una vez pasado el tiempo, decorá con galletitas trituradas y un trocito de frutilla.
-
¡Listo!