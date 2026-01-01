Solo 3 ingredientes: receta de postre en vaso de chocolate y frutilla, no lleva horno y queda delicioso.

Existe una receta muy sencilla para preparar un postre en vaso de chocolate y frutilla, que además no lleva horno y se hace en minutos. El verano es la oportunidad perfecta para preparar postres en vaso, ideales para compartir en familia o disfrutar en casa

Este postre en particular se prepara a base de chocolate y frutilla. Gracias a la maicena, queda de una textura suave y espesa. A diferencia de los postres industrializados que comprás en supermercados, no tiene conservantes ni ingredientes nocivos para la salud.

Si tenés algún problema de salud que no te permita consumir azúcar, incluso podés prepararlo con cacao al 70% sin azúcar. Para los intolerantes a la lactosa, también es posible prepararlo en su versión deslactosada.

Receta de postre en vaso de chocolate y frutillas

Ingredientes (rinde para 4 vasitos)

1 tableta de chocolate 70% o la que más te guste (puede ser sin azúcar o común)

500 ml de leche semidescremada (podés usar entera si querés o sin lactosa)

50 gr de maicena

Para decorar (opcional):

Galletitas trituradas

Frutillas

Preparación