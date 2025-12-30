Receta de bastones de pollo para Año Nuevo.

Los fingers de pollo son una excelente opción para sumar a la mesa de Año Nuevo, ya que combinan sabor, practicidad y aceptación general. En una festividad donde la comida cumple un rol central como punto de encuentro y disfrute compartido, este tipo de preparaciones informales permiten que los invitados coman sin complicaciones y sigan disfrutando de la reunión. Su formato en bastones los vuelve ideales para servir como plato principal liviano o como parte de una mesa variada.

La comida en Año Nuevo no solo acompaña el brindis y la celebración, sino que también ayuda a crear un clima distendido y relajado; por eso, las opciones que se pueden comer con la mano resultan especialmente prácticas. Los fingers de pollo se adaptan bien a este tipo de encuentros porque no requieren cubiertos, se pueden servir calientes o a temperatura ambiente y combinan fácilmente con salsas, ensaladas y otros acompañamientos, facilitando la organización.

Además, los bastones de pollo se destacan por su sabor suave y agradable, que suele gustar tanto a grandes como a chicos. Pueden prepararse al horno o en freidora de aire, lo que los vuelve más livianos, y hacerse con anticipación para ahorrar tiempo el día de la celebración. Así, los fingers de pollo se convierten en una alternativa rica, versátil y funcional para recibir el Año Nuevo sin pasar horas en la cocina.

Receta de fingers de pollo

Ingredientes

2 pechugas de pollo.

2 huevos.

Pan rallado (cantidad necesaria).

Harina común (cantidad necesaria).

Sal y pimienta a gusto.

Ajo en polvo o pimentón (opcional).

Aceite para freír o para horno.

Bastones de pollo.

Paso a paso