Receta de bastones de pollo: ideales para Año Nuevo

Los bastones de pollo son una variante bárbara para la mesa de Año Nuevo. Se trata de un plato fácil de preparar y que les gusta tanto a niños como adultos.

30 de diciembre, 2025 | 17.04

Los fingers de pollo son una excelente opción para sumar a la mesa de Año Nuevo, ya que combinan sabor, practicidad y aceptación general. En una festividad donde la comida cumple un rol central como punto de encuentro y disfrute compartido, este tipo de preparaciones informales permiten que los invitados coman sin complicaciones y sigan disfrutando de la reunión. Su formato en bastones los vuelve ideales para servir como plato principal liviano o como parte de una mesa variada.

La comida en Año Nuevo no solo acompaña el brindis y la celebración, sino que también ayuda a crear un clima distendido y relajado; por eso, las opciones que se pueden comer con la mano resultan especialmente prácticas. Los fingers de pollo se adaptan bien a este tipo de encuentros porque no requieren cubiertos, se pueden servir calientes o a temperatura ambiente y combinan fácilmente con salsas, ensaladas y otros acompañamientos, facilitando la organización.

Además, los bastones de pollo se destacan por su sabor suave y agradable, que suele gustar tanto a grandes como a chicos. Pueden prepararse al horno o en freidora de aire, lo que los vuelve más livianos, y hacerse con anticipación para ahorrar tiempo el día de la celebración. Así, los fingers de pollo se convierten en una alternativa rica, versátil y funcional para recibir el Año Nuevo sin pasar horas en la cocina.

Receta de fingers de pollo

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo.

  • 2 huevos.

  • Pan rallado (cantidad necesaria).

  • Harina común (cantidad necesaria).

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Ajo en polvo o pimentón (opcional).

  • Aceite para freír o para horno.

Bastones de pollo.

Paso a paso

  1. Cortar las pechugas de pollo en tiras alargadas tipo bastón.

  2. Condimentar el pollo con sal, pimienta y, si se desea, ajo en polvo o pimentón.

  3. Colocar la harina en un plato, los huevos batidos en otro y el pan rallado en un tercero.

  4. Pasar cada tira de pollo primero por la harina, luego por el huevo y finalmente por el pan rallado, presionando bien para que se adhiera.

  5. Para freír: calentar aceite en una sartén y cocinar los fingers hasta que estén dorados y bien cocidos. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.

  6. Para horno: colocar los fingers en una placa aceitada y hornear a 200 °C durante 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción, hasta que estén dorados.

  7. Servir calientes, acompañados con salsas como mostaza, barbacoa o mayonesa.

