Existe una receta de postre fresco para hacer en Año Nuevo que es ideal si querés llevar a la mesa algo delicioso, frutal y sin necesidad de prender el horno. El ingrediente estrella de este postre son los duraznos en almíbar, pero con un toque diferente.

Además de los duraznos, lleva queso crema y leche condensada, que en conjunto con el almíbar forman una crema muy deliciosa para acompañar con los duraznos. Se hace en muy pocos minutos y es una opción mucho más económica que otros postres.

Esta receta está hecha como postre individual para servir en copa o vaso, pero también podés hacerlo en versión grande para compartir poniéndolo en una fuente, alternando capas de duraznos cortados con la crema.

Para darle un toque especial, se puede sumar ralladura de limón, coco rallado o unas hojitas de menta fresca por encima. Lo mejor es llevarlo a la heladera un rato antes de servirlo, así toma más cuerpo y queda bien frío, ideal para cerrar una cena de Año Nuevo de manera liviana y refrescante.

Receta de postre fresco para hacer en Año Nuevo

Ingredientes

1 lata de duraznos en almíbar.

1 taza de leche condensada.

2 cucharadas grandes de queso crema.

El paso a paso

Lavar bien la lata con detergente antes de abrirla. Una vez abierta, separar los duraznos del almíbar y dejar el almíbar separado en otro recipiente. Cortar los duraznos en rodajitas. Desparramar las rodajas de duraznos en un recipiente. Arriba, echarle la taza de leche condensada y las 2 cucharadas de queso crema. Por último, echarle el almíbar. Mezclar todo muy bien. Servir en copas o vasos, decorándolo con una rodajita de durazno en el borde de la copa/vaso. ¡Listo!

Ideas de toppings para ponerle a este postre

Si querés agregarle un extra de sabor, podés agregarle alguno de estos ingredientes: