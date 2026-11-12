La receta fácil y refrescante para hacer yogur griego con frutillas en casa.

Con la llegada de los días más cálidos, las recetas frescas y fáciles de preparar se convierten en una buena alternativa para sumar al menú cotidiano. Entre ellas, el yogur griego con frutillas se destaca por combinar la cremosidad de este lácteo con el sabor dulce y ligeramente ácido de la fruta. Además, requiere pocos ingredientes y no demanda conocimientos de cocina.

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El yogur griego se caracteriza por tener una consistencia más espesa que la del yogur tradicional. Esto se debe a que atraviesa un proceso de filtrado en el que se elimina parte del suero, lo que permite obtener una preparación más concentrada. Al combinarlo con frutillas frescas, miel y un toque de limón, se consigue una mezcla suave y refrescante.

El yogur griego se caracteriza por tener una consistencia más espesa que la del yogur tradicional.

Una de las ventajas de esta receta es que permite adaptar el dulzor según las preferencias personales. También se pueden utilizar frutillas congeladas si no se dispone de fruta fresca, lo que facilita su preparación durante cualquier época del año.

Receta de yogur griego con frutillas: cómo prepararlo en casa

Esta preparación es ideal para servir como postre, desayuno o merienda, se puede consumir directamente después de mezclar los ingredientes o llevar al freezer para conseguir una consistencia similar a la de un helado.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de congelado: 4 horas aproximadamente.

Rinde: 6 porciones.

Ingredientes

500 gramos de yogur griego natural.

300 gramos de frutillas maduras.

80 gramos de miel o azúcar.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

2 cucharadas de leche o crema de leche (opcional).

Frutillas frescas adicionales para decorar.

Paso a paso: cómo hacer yogur griego con frutillas

Preparar la fruta: lavar bien las frutillas, retirarles las hojas y cortarlas en pequeños trozos. Procesar los ingredientes: colocar las frutillas en una licuadora o procesadora junto con la miel, el jugo de limón y la esencia de vainilla. Triturar hasta conseguir una mezcla homogénea. Incorporar el yogur: agregar el yogur griego natural y mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Si la preparación queda demasiado espesa, se pueden sumar unas cucharadas de leche o crema. Regular el dulzor: probar la mezcla y agregar más miel o azúcar si es necesario, según la acidez de las frutillas. Llevar al freezer: colocar el preparado en un recipiente bajo y con tapa para facilitar un congelado uniforme. Remover durante el enfriado: después de una hora y media, retirar el recipiente y revolver con un tenedor o espátula para romper los cristales de hielo. Repetir el procedimiento cada 45 minutos, entre dos y tres veces. Servir: cuando alcance una consistencia firme y cremosa, retirar del freezer y dejar reposar unos 10 minutos a temperatura ambiente. Se puede presentar en copas o recipientes individuales con trozos de frutillas frescas.

¿Cómo conservar el yogur griego con frutillas?

Para mantener sus características, lo ideal es guardar la preparación en un recipiente hermético dentro del freezer. De esta manera, puede conservarse hasta siete días. Un truco para evitar que se formen demasiados cristales de hielo consiste en colocar un trozo de film en contacto directo con la superficie antes de cerrar el recipiente. Así también se reduce la posibilidad de que absorba otros olores del congelador.

Es importante tener en cuenta que, una vez que la preparación se descongeló por completo, no se recomienda volver a congelarla. La receta también admite algunas variantes, se pueden sumar pedacitos de fruta, frutos secos o granola al momento de servir para aportar diferentes texturas.