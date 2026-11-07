No tires la banana negra: cómo hacer una crema helada fit para los días de calor

Una receta que no puede faltar en los días de calor es la crema helada de banana. Se trata de una opción fit para saciar el antojo dulce cuando la temperatura sube, que no requiere muchos ingredientes y se hace en cuestión de minutos. Además, es una alternativa ideal para aprovechar las bananas maduras que quedaron en la cocina y evitar que terminen en la basura.
La clave está en utilizar bananas bien maduras, que aportan mayor dulzor, y congelarlas previamente para conseguir una consistencia bien cremosa. A diferencia de otras recetas, no necesita horno ni grandes cantidades de azúcar. Con apenas unos pocos ingredientes y una licuadora o procesadora, se la puede tener lista para disfrutar durante una merienda o de postre.
Receta de crema helada de banana
Para conseguir una crema helada de banana bien cremosa, es importante que la fruta esté madura, ya que cuanto más manchas marrones tenga la cáscara, más dulce será su sabor. Antes de llevarla al freezer, conviene cortarla en rodajas para facilitar el procesamiento. Si la licuadora o procesadora tiene poca potencia, se puede dejar reposar unos minutos fuera del congelador para que se ablande ligeramente y resulte más fácil triturarla.
Ingredientes
- 2 bananas bien maduras.
- 2 cucharadas de leche (puede ser vegetal).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
- Canela o cacao amargo a gusto (opcional).
Preparación
- Pelar y cortar las bananas: cortarlas en rodajas y colocarlas en un recipiente o bolsa apta para freezer.
- Congelar: dejarlas durante al menos 3 o 4 horas, hasta que estén completamente congeladas.
- Procesar: colocar las bananas congeladas en una licuadora potente o procesadora. Agregar la leche de a poco y la esencia de vainilla.
- Lograr una textura cremosa: procesar hasta obtener una consistencia homogénea, similar a la de un helado. Si hace falta, sumar un poco más de leche.
- Servir: consumir inmediatamente para disfrutar de una textura suave o llevar al freezer unos minutos si se prefiere más firme.
Otro consejo es agregar la leche de a poco para evitar que la preparación quede demasiado líquida. Si se busca una consistencia más firme, se puede volver a colocar la crema en el freezer durante 30 minutos antes de servir. Para darle más sabor se le puede agregar cacao amargo, pasta de maní o frutillas congeladas.