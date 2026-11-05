Crearon un sabor de helado inspirado en la visita del Papa León XIV: cuál es y dónde probarlo.

La llegada del papa León XIV a la Argentina empieza a despertar homenajes de todo tipo y hasta tiene su propia versión helada. Una tradicional heladería del Gran Buenos Aires decidió sumarse a la celebración con una propuesta gastronómica fuera de lo común, un gusto de edición limitada que lleva el nombre de Santo Antojo y fue creado especialmente para recibir al Pontífice.

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La iniciativa pertenece a Flamingo, una heladería con más de siete décadas de trayectoria, que apostó por una combinación de sabores vinculados a la ocasión. La receta tiene como ingrediente principal una crema elaborada a base de vino dulce Cabrini, a la que se incorporan trozos de turrón artesanal de La Simona. La mezcla busca reunir dos texturas y sabores tradicionales en una creación pensada exclusivamente para este acontecimiento, la elección del vino tampoco es casual, según informó la marca, Cabrini fue seleccionado por el Vaticano para las celebraciones previstas durante la visita papal.

Así es el gusto de edición limitada que lleva el nombre de Santo Antojo y fue creado especialmente para recibir al Papa León XIV.

De esta manera, el producto se convirtió en uno de los protagonistas de una propuesta que traslada el homenaje religioso al universo de la gastronomía. Santo Antojo estará disponible durante un período limitado, por lo que quienes quieran probar esta creación deberán acercarse a alguno de los puntos de venta de la heladería.

Flamingo, una heladería con más de 70 años de historia

Detrás de esta creación hay un emprendimiento que forma parte de la identidad gastronómica de la zona norte bonaerense. Flamingo abrió sus puertas en 1954, cuando Rodolfo Marinetto y Domingo Bonino decidieron iniciar un proyecto propio en el rubro de los helados.

La clásica heladería Flamingo ya lleva más de 70 años de historia.

Con el paso de los años, el negocio construyó una clientela fiel y desarrolló una propuesta que combina gustos tradicionales con alternativas originales. Entre sus apuestas más recientes se encuentran distintas creaciones especiales, como su conocido #sabordelaño, que tuvo entre sus ingredientes frambuesas bañadas. Actualmente, la marca cuenta con tres sucursales, dos en la zona norte del conurbano bonaerense y una en la Ciudad de Buenos Aires.

Quienes quieran conocer el nuevo sabor creado en homenaje al papa León XIV podrán encontrarlo en Avenida Maipú 1202 (Vicente López), Leandro N. Alem 501 (San Isidro) y Zapiola 2145 (Belgrano). El gusto se ofrecerá por tiempo limitado. Para conocer más novedades sobre su disponibilidad, se puede consultar la cuenta oficial de Instagram de la heladería: @heladeriaflamingo.