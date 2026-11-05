Cómo hacer postre de limón en vasitos: receta fresca y sin horno para los días de calor

Con la llegada del calor las ganas de comer algo dulce no se retiran, pero sí surge la necesidad de que sea liviano y refrescante. Para quienes buscan saciar el antojo durante los días de altas temperaturas, hay una receta ideal: postre de limón en vasitos. Son fáciles y rápidos de hacer, de modo que en pocos pasos se puede llenar la heladera para disfrutarlos durante cualquier momento de la semana.

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Receta de postre de limón en vasitos

Con pocos ingredientes y sin horno, este postre de limón es una alternativa ideal para los días de calor. Se prepara en pocos minutos, se sirve en porciones individuales junto a una crema cítrica con una base crocante de galletitas.

El postre de limón en vasitos con galletita tipo María es muy fácil de hacer. Foto: Jennifer Salas Postres

Ingredientes (rinde 4 vasitos)

200 gramos de crema de leche.

200 gramos de leche condensada.

Jugo de 2 limones.

Ralladura de 1 limón.

150 gramos de galletitas de vainilla o tipo María.

50 gramos de manteca derretida.

Preparación

Preparar la base: triturar las galletitas hasta obtener una textura similar a la arena. Mezclarlas con la manteca derretida y distribuirlas en el fondo de los vasitos. Presionar suavemente para formar una base. Hacer la crema de limón: colocar la leche condensada en un recipiente y agregar el jugo de limón de a poco, mientras se mezcla. Incorporar la crema de leche y la ralladura de limón. Batir hasta obtener una preparación cremosa y homogénea. Armar los vasitos: repartir la crema sobre la base de galletitas. Se pueden agregar capas alternadas de galletitas y crema para lograr una presentación más atractiva. Llevar a la heladera: dejar enfriar durante al menos 3 horas para que la crema tome consistencia y el postre esté bien fresco al momento de servir. Decorar y servir: terminar con un poco de ralladura de limón, galletitas trituradas o una rodajita de limón.

Para quienes quieren sumar un poco más de dulzura, se puede rallar un poco de chocolate amargo por encima. Cuanto más tiempo de frío tenga, mejor ya que además de quedar más refrescante el postre, la crema cítrica va a tomar más cuerpo.