La confesión de Silvia Süller tras leer la carta de su novio uruguayo: "Siempre me saca sonrisas"

Tras anunciar su casamiento con un youtuber uruguayo, la rubia sorprendió con una hermosa confesión de amor.

Silvia Süller volvió a abrir su corazón tras anunciar que se casará con su novio, el youtuber uruguayo Martín Lema, tras leer la carta que le dedicó el joven 40 años menor que ella. "Nadie me había escrito una carta así, tan profunda”, confesó la rubia completamente enamorada en diálogo con Juan Etchegoyen.

Hace algunos meses, la mediática sorprendió a propios y extraños al anunciar su relación a distancia con Martín Lema, un joven periodista uruguayo que se destaca en YouTube y aseguró estar enamorado de ella desde sus 10 años. El conductor de Mitre Live, reveló las tiernas estrofas que el joven escribió para su amada, quien no pudo contenerse y reveló sus sentimientos.

“Estoy feliz, tuvo un gesto que solo lo tienen las personas enamoradas. La leí, es una carta súper amorosa y tierna. Martín es muy romántico y agradable. Nadie me había escrito una carta así, tan profunda”, celebró Silvia. “A nosotros nos separa una diferencia de edad muy grande, de 40 años. Él tiene 23 y yo 63, pero no se nota. La realidad es lo que vos sentís en tu cabeza, en tu cuerpo. Yo me maquillo, tengo las uñas esculpidas, me dedico tiempo. Tengo una mentalidad de una mujer de 20”, celebró.

“No vemos la hora de vernos, que eso se va a dar cuando se abran las fronteras. Él va a venir a Argentina. Tenemos planeado casarnos, si es que cuando nos podamos ver nos llevamos tan bien que como nos llevamos telefónicamente”, continuó Silvia en referencia a que no se conocen por fuera de lo virtual.

“Lo que me atrapa es que él es muy sexual, por las cosas que me dice, por lo que hablamos, se nota. En cambio yo soy más romántica. No vemos la hora de vernos, porque más allá de que sea virtual la llama nunca se apagó. Pensé que nunca más me iba a poder enamorar, pero Martín lo logró", enfatizó.

"Hablamos 10 veces por día, siempre me saca sonrisas, estoy muy contenta. Anoche hablamos 6 horas seguidas, siempre tenemos temas, estamos muy conectados”, completó.

La carta de amor del novio de Silvia Süller

El periodista Juan Etchegoyen, el conductor de Mitre Live, está siguiendo la historia de amor entre la rubia y el uruguayo desde el principio y, recientemente, reveló el contenido de la carta que, muy enamorado, Martín Lema le escribió a Silvia. “Los días pasan, lo que para mí era esperar un poco para viajar y conocerte en persona se me está haciendo eterno. ¡Me angustia no poder verte!", relataba la esquela.

“Me pregunto cómo aquellos hombres no fueron capaces de valorar a este ser tan especial y a una gran mujer. Haber tenido el hermoso placer de tenerte al lado… y aquí yo esperando. Un chico el cual no tiene mucha experiencia en la vida por mi corta edad, pero no importa porque para amar no hay edad”, continuó.

Hacia el final, Martín insistió con sus ganas de encontrarse con la mediática. “Yo te quiero realmente por lo que sos, una mujer sencilla con una luz y un corazón enorme. Ojalá pronto pueda viajar para ver a esa mujer que admiro y quiero tanto desde mis 10 años. El hilo rojo del cual siempre hablamos nos tiene cada vez más unidos y ojalá haga que se de nuestro mágico encuentro. Te amo mi amor!”, completó.