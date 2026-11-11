Sergio López, entrenador: “A los 50, este ejercicio trabaja los músculos laterales del abdomen, espalda, cadera y hombros”

A partir de los 50 años, mantener la fuerza y la estabilidad del cuerpo es importante para conservar la movilidad y realizar las actividades cotidianas con mayor seguridad. Dentro de los ejercicios que pueden incorporarse a una rutina y que trabajan varios grupos musculares a la vez está la plancha lateral, una actividad que fortalece distintos grupos musculares y que puede adaptarse a diferentes niveles de entrenamiento.

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Una de sus variantes consiste en apoyar las rodillas para reducir la dificultad sin dejar de trabajar el abdomen, la espalda, la cadera y los hombros. Sergio López, fisioterapeuta y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, explica que esta modificación permite acortar la palanca y facilitar el movimiento. “Con las rodillas apoyadas siguen trabajando los músculos laterales del abdomen, la espalda, los de la cadera y los estabilizadores del hombro”, señala el especialista.

Cómo hacer la plancha lateral a los 50 años.

Cómo hacer la plancha lateral con las rodillas apoyadas

Para comenzar, hay que acostarse de costado con las rodillas flexionadas y una sobre la otra. Después, se apoya el antebrazo en el suelo, procurando que el codo quede aproximadamente debajo del hombro. Desde esa posición, se eleva la cadera hasta formar una línea recta entre el hombro y las rodillas. El brazo que queda libre puede descansar sobre la cintura y la mirada debe mantenerse hacia adelante.

“Lo importante es elevarse sin girar el tronco ni encoger el hombro”, advierte López. También recomienda evitar que la cadera se descuelgue durante el ejercicio y mantener una respiración fluida. Esta variante permite trabajar principalmente los oblicuos, junto con otros músculos del tronco, la cadera y el hombro que intervienen para estabilizar el cuerpo.

Cómo hacer la plancha lateral a los 50 años.

Cuánto tiempo mantener la posición y cuántas repeticiones hacer

Para quienes recién empiezan, el entrenador recomienda realizar entre dos y tres intentos de 10 a 20 segundos por cada lado, con descansos suficientes entre las series.

Sin embargo, no es necesario llegar al tiempo máximo si la postura empieza a perderse. “La serie termina cuando ya no puede mantener la posición con control, necesita contener el aire o aparece dolor”, explica el especialista. También señala que es habitual que un lado del cuerpo tenga menos resistencia que el otro. Por eso, aconseja comenzar por el lado más débil y realizar un tiempo similar en el contrario. Si la tolerancia lo permite, se puede sumar un intento breve en el lado que presenta mayores dificultades.

Cómo aumentar la dificultad de la plancha lateral

Cuando la variante con las rodillas apoyadas deja de representar un desafío, es posible progresar hacia versiones más exigentes. López recomienda comenzar probando algunos segundos con una pierna estirada y, posteriormente, avanzar hacia la plancha lateral con ambas piernas extendidas. El objetivo es aumentar la dificultad de manera gradual, sin sacrificar la técnica ni la estabilidad del cuerpo.