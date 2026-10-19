Después de los 50 años las personas comienzan a sufrir el deterioro de parte de su cuerpo y perder el equilibrio. Esto se traduce en una de las grandes causas de caídas durante la tercera edad y la perdida de autonomía, pero un especialista reveló los tres ejercicios claves para trabajarlo y rejuvenecer el cuerpo.

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Estos son los tres ejercicios que deberías hacer después de los 50 años, según un especialista

El médico Rodrigo Arteaga, cirujano referente en fisiología, nutrición y ejercicio, señaló en su cuenta de Instagram que hay tres ejercicios que "rejuvenecen más que cualquier suplemento" porque permiten mejorar la salud y prevenir el deterioro que suele causar el envejecimiento. Estos son:

1. Caminar al menos 30 minutos por día

El especialista señala que es clave caminar todos los días y sumar al menos 30 minutos diarios. "No tienen que ser seguidos. Puedes dividirlo en pequeños bloques de 5 o 10 minutos", aclaró.

De acuerdo al médico, al caminar más el cuerpo produce energía porque ayuda a que las mitocondrias, fábrica se vuelvan más eficientes. "Eso te ayuda a tener más energía durante tu día y que tu cuerpo funcione mejor. No esperes a tener energía para comenzar a caminar más, caminá más para tener más energía", recomendó.

2. Entrenar la fuerza

De acuerdo a Arteaga, es clave al menos dos o tres veces por semana hacer entrenamiento de fuerza, ya sea el gimnasio o en casa con el uso de pesas, bandas elásticas máquinas o ejercicios como flexiones, es una forma de hacer crecer los músculos pero, además, de fortalecer los huesos.

"Cuando tus músculos se contraen, liberan unas sustancias llamadas mioquinas que benefician muchas partes de tu cuerpo, incluyendo tu cerebro, donde incluso puede ayudar a mejorar ciertos procesos cognitivos como la memoria", explicó el especialista.

(Foto: Freepik)

3. Entrenar el equilibrio

El entrenamiento del equilibrio se vuelve más importante con los años, entre los recomendados por el médico se encuentran:

Pararse sobre una pierna 20 o 30 segundos y luego cambiar de lado. "Podés hacerlo mientras te lavas los dientes o esperas tu café", señaló el experto.

Caminar poniendo un pie adelante del otro como por una línea recta imaginaria

Hacer ejercicios de fuerza sobre una sola pierna.

(Foto: Freepik)

"Cada vez que haces esto, tu cerebro practica cómo mantenerse estable, cómo corregir tu postura y cómo reaccionar cuando empiezas a perder el equilibrio. Y esto importa porque una caída puede cambiar por completo la vida de una persona", remarcó el doctor Arteaga.