Frente al riesgo de tormentas intensas e inundaciones en diferentes provincias del país, como Mendoza, La Pampa y Neuquén, por la llegada de El Niño, las autoridades lanzaron una serie de recomendaciones para facilitar la situación con adultos mayores y prevenir riesgos.

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Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil de Mendoza remarcaron que es crucial tener un Plan de Acción Familiar (PAF), es decir, un plan de emergencia para identificar riesgos, organizar las responsabilidades de cada miembro y establecer medidas de seguridad especialmente frente a la alerta de tormentas.

Las consecuencias de El Niño: cómo armar un plan de emergencia familiar

Las claves para armar el plan familiar, son:

Reconocer los riesgos : identificar si la vivienda de la familia o del adulto mayor se encuentra en una zona baja, cerca de cauces o en áreas donde ya se hayan registrado inundaciones.

: identificar si la vivienda de la familia o del adulto mayor se encuentra en una zona baja, cerca de cauces o en áreas donde ya se hayan registrado inundaciones. Delimitar zonas de evacuación : es clave establecer salidas disponibles, puntos de reguardo o sitios de encuentro.

: es clave establecer salidas disponibles, puntos de reguardo o sitios de encuentro. Considerar necesidades: es clave que se tengan en cuenta las necesidades de adultos mayores, niños y personas con discapacidades o movilidad reducida.

es clave que se tengan en cuenta Tener disponibles números de emergencia y contado de familiares

Identificar las llaves de corte de electricidad, gas y agua

Practicar el plan familiar para saber cómo responder ante la situación de peligro.

En caso de que exista una alerta de inundación y haya que evacuar, hacerlo teniendo en consideración a los grupos vulnerables: niños, embarazadas, discapacitados y adultos mayores. Seguir las indicaciones transmitidas por las autoridades a través de los medios de comunicación.

Alerta por inundaciones: indicaciones a tener en cuenta

Además, desde Defensa Civil aconsejaron seguir las alertas meteorológicas oficiales y remarcaron que en caso de inundación los vecinos no deben caminar ni circular en vehículos por calles anegadas, ya que la profundidad del agua y las corrientes pueden ser peligrosas.

También es clave alejarse de instalaciones eléctricas mojadas y mantener a niños o mascotas lejos de agua acumulada, ante la posibilidad de contaminación.

Desde Defensa Civil señalan que después de la inundación no quiere decir que el peligro haya pasado. En ese sentido, es clave: