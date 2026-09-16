El secreto de las peluqueras para un pelo espectacular: "Esto permite conservar mucho mejor el largo".

Conseguir un pelo largo, sano y con movimiento no siempre implica renunciar a cortárselo. De hecho, uno de los secretos de las peluqueras para mantener el largo y al mismo tiempo evitar que el cabello se vea seco y deteriorado está en cuidar muy bien de las puntas. Cuando aparecen las puntas abiertas, dejar pasar el tiempo puede terminar obligando a cortar mucho más, y es por esto que no conviene llegar a esa instancia.

{{{htmlAmp}}}

"Un pequeño corte y un mantenimiento periódico permiten conservar mucho mejor el largo", explica a CLARA Elisabeth Torres, peluquera fundadora de Elizabeth Torres Hair and Beauty. La especialista señala que no siempre es necesario hacer un corte importante. Lo ideal es hacer un saneamiento muy preciso, retirando únicamente las zonas dañadas. Una de las técnicas que utiliza es el llamado dusting, que consiste en "retirar las puntas abiertas y quebradas que sobresalen de la fibra, manteniendo prácticamente intacta la longitud".

Los secretos de los expertos para tener un cabello largo, saludable y abundante.

El truco para sanear las puntas sin perder centímetros

La clave está en no esperar a que el cabello esté completamente deteriorado. Cuando una punta se abre, el daño puede continuar avanzando por la fibra y hacer que, con el tiempo, sea necesario cortar una mayor cantidad de cabello. Por eso, realizar pequeños saneamientos periódicos permite mantener la melena en mejores condiciones sin tener que hacer un cambio drástico de longitud.

"Si dejamos que avance, la rotura puede subir por la fibra y hacer que cada vez tengamos que cortar más longitud", advierte Torres. Además de eliminar las zonas dañadas, estos pequeños cortes ayudan a que el cabello se vea más uniforme, denso y cuidado, y también mejoran su movimiento y acabado.

El dusting, la técnica para conservar el largo

Cuando la prioridad es mantener el pelo largo, el dusting se convierte en una de las técnicas más clave. "Cuando la clienta quiere conservar el largo, podemos realizar un saneamiento muy selectivo, eliminando únicamente las puntas que están realmente dañadas", explica la especialista. De esta forma, es posible mantener prácticamente intacta la longitud mientras se eliminan las zonas que hacen que el cabello tenga un aspecto seco o descuidado.

Los secretos de los expertos para tener un cabello largo, saludable y abundante.

La clave está en no esperar a que el daño avance

Aunque el dusting y los saneamientos selectivos permiten conservar gran parte del largo, no pueden solucionar cualquier grado de deterioro. "Si el cabello está muy sensibilizado o la abertura ha subido bastante, no podemos eliminar todo el daño sin perder algo de longitud". Por eso, su recomendación es priorizar la salud de la fibra y hacer pequeños saneamientos de forma regular, en lugar de esperar durante meses hasta que el deterioro obligue a cortar mucho de golpe.