Nieves Álvarez, 52: "Para cuidarme el pelo a los 50, aplico un acondicionador, un sérum y lo dejo secar al aire".

A sus 52 años, Nieves Álvarez sigue llevando un cabello cuidado, brillante y con movimiento. La modelo y presentadora reconoce que con el paso del tiempo aprendió a conocer mejor su cabello y a adaptar sus cuidados a lo que necesita en cada etapa. Su rutina de pelo actual no es especialmente complicada y consiste en un paso a paso muy sencillo que cualquier mujer puede replicar.

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Como hace deporte con frecuencia, se lava el pelo casi todos los días y después del shampoo, aplica acondicionador y sérum. Siempre que puede, además, evita someterlo al calor y deja que se seque de manera natural. "Como hago mucho deporte, me lavo el pelo casi todos los días. Utilizo el champú, el acondicionador, luego me pongo un sérum y lo dejo secar al aire", explica en TELVA.

La modelo intenta reducir el uso de herramientas de calor, aunque no renuncia completamente al secador o a la plancha. Cuando necesita darle más volumen o conseguir un acabado más pulido, utiliza el secador de manera ligera y reserva la plancha para las puntas o las capas superiores. "Tengo el cabello fosco y necesito trabajarlo ligeramente para llevarlo más pulido", asegura.

El truco que Nieves Álvarez nunca se salta

Más allá de los productos, hay un gesto muy sencillo que para Nieves Álvarez resulta fundamental para mantener la melena cuidada: el cepillado. "Puede parecer un gesto muy sencillo, pero para mí es fundamental para mantenerlo cuidado y bien preparado", cuenta la presentadora, que considera que la constancia es una de las claves para conseguir un cabello bonito.

También presta especial atención a las puntas y al color. Después de tantos años trabajando con su melena, asegura que aprendió la importancia de sanear las puntas y ponerse en manos de buenos profesionales para mantener el cabello saludable. "Los pequeños cuidados marcan mucho la diferencia y ayudan a mantenerlo bonito y sano", explica.

Cómo cambió su pelo después de los 50

Para Nieves, la edad y los cambios hormonales también influyen en las necesidades del cabello. Por eso considera importante adaptar los cuidados y prestar más atención a su estado. "Con los años vas notando que el cabello cambia y que necesita que le prestes más atención y le des unos cuidados específicos", señala.

En su caso, asegura que actualmente tiene el cabello más fuerte y con más cantidad que en otras etapas de su vida. También reconoce que su profesión la obliga a someterlo habitualmente a secadores y productos de styling, por lo que intenta compensar ese desgaste con hidratación y cuidados constantes. "Mi profesión hace que esté en contacto diario con secadores y productos, así que luego lo hidrato y lo cuido mucho", explica.

Secar el pelo al aire, una de sus claves

Siempre que tiene la posibilidad, la modelo prefiere dejar secar el pelo al aire. Su objetivo es no someterlo constantemente a altas temperaturas y permitir que se seque de forma natural. Sin embargo, cuando necesita acelerar el proceso o conseguir un acabado concreto, utiliza un secador a baja intensidad para aportar volumen. La plancha queda reservada para las puntas y las capas superiores.

La hidratación también ocupa un lugar importante en su rutina. Nieves considera que el cabello necesita cuidados durante todo el año y no solamente en los meses de verano. "Creo que es fundamental mantener el cabello bien hidratado durante todo el año, no solo cuando llega el verano", concluye.