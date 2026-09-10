Varios peluqueros coinciden: "A partir de los 50, recomiendo los cortes de pelo como el bob francés o el pixie largo".

Elegir un corte de pelo a los 50 años que sea favorecedor no necesariamente implica elegir un pelo corto. Según expertos en estilismo, hay muchas buenas opciones de pelo largo para este 2026 que armonizan las facciones, aportan movimiento y requieren poco mantenimiento.

{{{htmlAmp}}}

A la hora de elegir un nuevo corte de pelo después de los 50, no todo pasa por restar años a la apariencia. Los peluqueros ponen cada vez más el foco en encontrar un estilo que acompañe las facciones, conserve la densidad del cabello y resulte sencillo de mantener en el día a día. Entre las opciones que ganan protagonismo esta temporada aparecen el bob francés, el bob italiano y el pixie largo, aunque las melenas tampoco quedan fuera de las recomendaciones.

El corte que los peluqueros recomiendan después de los 50

Entre las tendencias que pisan fuerte este otoño, Moncho Moreno destaca una media melena a la altura de la clavícula, ligeramente capeada y con movimiento. El peluquero la define como un "corte icono", ya que considera que resulta elegante, favorecedor y capaz de acompañar las facciones sin endurecerlas. Su recomendación se aleja además de la idea de que, al cumplir determinada edad, necesariamente haya que cortar el cabello. "A partir de los 50 no hay que buscar un corte que rejuvenezca, sino uno que siente bien y haga que el pelo se vea espectacular", explica Moreno.

Cortes de cabello para las +50.

Bob francés: uno de los favoritos para el pelo fino

El bob francés, generalmente a la altura de la mandíbula, es una de las alternativas señaladas por Moreno para quienes buscan un corte corto pero no excesivamente radical. "Me encanta para rostros alargados u ovalados y para cabellos finos, porque visualmente les da más cuerpo. Tiene algo muy chic sin resultar demasiado perfecto", asegura el peluquero. Su longitud permite despejar el rostro y, al mismo tiempo, mantener cierta sensación de movimiento. En cabellos finos también puede ayudar a conseguir visualmente una melena con mayor cuerpo.

Cortes de cabello para las +50.

Pixie largo para despejar el rostro

Para quienes prefieren llevar el pelo todavía más corto, el pixie largo aparece como otra de las propuestas. A diferencia de un pixie muy corto, esta versión conserva longitud en la parte superior y alrededor del rostro. Moreno lo recomienda especialmente para mujeres con facciones marcadas que quieran despejar la cara sin perder personalidad. También puede ser una buena alternativa para el cabello fino, ya que según el peluquero, trabajado de determinada manera puede generar una mayor sensación de densidad.

Cortes de cabello para las +50.

Bob italiano: corto, pero sin perder sensación de melena

El bob italiano es una alternativa algo más larga y con mayor cantidad de cabello. La diferencia resulta especialmente interesante para quienes quieren renovar su imagen sin alejarse demasiado de la sensación de llevar una melena. "Es ideal si tienes bastante cantidad de pelo o buscas un corto sin renunciar a la sensación de melena", dice Moreno. Además, el peluquero señala que este tipo de corte puede favorecer especialmente a los rostros redondos, ya que su forma permite alargar visualmente las facciones.