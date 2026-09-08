Ideales para las +40: 3 cortes de pelo corto, sofisticados y elegantes, para esta primavera 2026

Con la llegada de la primavera, renovar el corte de pelo se convierte en una de las formas más simples de cambiar de look. Y entre las tendencias de esta temporada, el cabello corto vuelve a ocupar un lugar destacado con propuestas que aportan sofisticación, elegancia, comodidad y movimiento.

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Para las mujeres de más de 40, la clave no está en elegir un corte únicamente por estar de moda, sino en encontrar uno que acompañe las facciones, la textura natural del cabello y el estilo personal. Los cortes actuales dejan atrás las formas excesivamente rígidas y apuestan por líneas más suaves, volumen estratégico y acabados fáciles de mantener.

Entre las opciones que marcan tendencia esta primavera aparecen el clásico bob en versiones renovadas, el bixie, un corte a medio camino entre el bob y el pixie, y los pixies con textura. Son tres alternativas diferentes, pero tienen algo en común: pueden aportar un aire sofisticado sin exigir horas frente al espejo.

3 cortes de pelo en tendencia para esta primavera 2026, ideal para las +40

1. Bixie

Si buscás un cambio de look pero no te animas a llevar el pelo extremadamente corto, el bixie puede ser una de las mejores opciones. Su nombre surge de la combinación de "bob" y "pixie" y justamente propone un punto intermedio entre ambos cortes. La versión que se impone en 2026 se lleva algo más larga y suave que el pixie tradicional, con capas que aportan movimiento y volumen.

3 cortes de cabello para mujeres +40 años.

El corte puede llegar por debajo de las orejas y permite jugar con diferentes formas de peinado, desde un acabado pulido hasta una textura más natural. Además de ser versátil, es especialmente favorecedor para quienes quieren darle más cuerpo al cabello. Se puede usar despeinado o relajado y permite modificar fácilmente la forma del peinado cambiando la raya o colocando el cabello detrás de la oreja.

2. Bob despuntado

El bob es uno de esos cortes que consiguen mantenerse vigentes temporada tras temporada. Para esta primavera, una de las versiones más sofisticadas es el bob despuntado, caracterizado por una línea definida y limpia en las puntas. Puede llevarse aproximadamente a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo, dependiendo de las facciones y del efecto que se quiera conseguir.

3 cortes de cabello para mujeres +40 años.

Su principal atractivo está en que aporta estructura al cabello y puede hacer que la melena se vea más abundante y pulida. En mujeres de más de 40, además, funciona como una alternativa elegante para quienes quieren acortar el pelo sin llegar al pixie. La estilista Von Cannon asegura que el bob despuntado es uno de los estilos que más escucha pedir en el salón y destaca precisamente por sus bordes limpios y definidos. Para conseguir un resultado sofisticado, puede llevarse completamente liso y brillante, aunque también admite ondas suaves que le aportan movimiento y un acabado menos estructurado.

3. Pixie texturizado

Para quienes sí buscan un cambio más marcado, el pixie sigue siendo uno de los grandes protagonistas de 2026. Esta primavera, sin embargo, la tendencia se aleja de los pixies excesivamente rígidos y apuesta por versiones con textura, movimiento y mechones ligeramente más largos.

3 cortes de cabello para mujeres +40 años.

Este corte permite despejar el rostro y poner el foco en las facciones, mientras que las capas y la textura evitan que el resultado se vea demasiado uniforme. También puede adaptarse con un flequillo lateral, hacia atrás o con un acabado ligeramente despeinado.