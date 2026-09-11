Estilistas coinciden: "A los 60, este es el mejor corte de pelo para cabello fino sin volumen".

Alrededor de los 60 años, es muy común en mujeres que el cabello pierda densidad y volumen y gran parte de esto es influenciado por la menopausia. Es por esto que elegir un buen corte puede marcar una gran diferencia en el resultado final. Los estilistas coinciden en que para este 2026, hay una opción muy interesante para las mujeres de 60 años con pelo fino, el corte bixie.

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Este corte combina las características del bob y el pixie y consigue un resultado intermedio; permite llevar el cabello corto y ligero, pero conserva suficiente longitud para mantener diferentes posibilidades de peinado. Para Ana Martínez, estilista capilar y Education Manager de Jean Louis David, la elección es muy clara: "A los 60, de todos los cortes de pelo en tendencia este Otoño/Invierno, el mejor para cabello fino sin volumen es el bixie en su versión más suave", dijo en CLARA.

Corte de cabello ideal para las mujeres +60.

¿Por qué el bixie es una buena opción para el cabello fino?

El principal atractivo del bixie para este tipo de cabello está en su capacidad para generar una sensación de mayor cuerpo sin necesidad de recurrir a demasiadas capas o a un corte excesivamente corto. A diferencia de un pixie tradicional, mantiene algo más de longitud en determinadas zonas, mientras que su estructura permite trabajar la parte superior para conseguir movimiento.

El resultado es un cabello que puede parecer visualmente más abundante y con mayor dinamismo. La propia Martínez explica que el bixie "se trata de la fusión entre el pixie y el bob, ya que conserva contornos y algo más de longitud". Además, considera que "es ideal cuando no queremos un estilo demasiado corto".

Esta característica resulta especialmente interesante a partir de los 60, cuando muchas mujeres buscan un corte práctico y actual, pero no necesariamente quieren llevar el cabello tan corto como exige un pixie clásico.

La clave está en elegir una versión suave

No todas las versiones del bixie consiguen el mismo efecto sobre un cabello fino. De hecho, uno de los errores que pueden restar sensación de densidad es abusar de las capas, los desfilados o las técnicas de texturización. "En un cabello fino podemos adaptar prácticamente cualquiera de las tendencias, pero debemos llevarlas a versiones más suaves. Es importante no texturizar demasiado el cabello, ya que podemos perder densidad visual", advierte Ana Martínez.

Por eso, en lugar de descargar demasiado las puntas, los profesionales recomiendan mantener una estructura que conserve la sensación de cantidad. Los contornos suaves y una parte superior con movimiento pueden ayudar a que el pelo se vea más lleno. La estilista también destaca que el bixie "permite mantener cierta estructura en los laterales y la nuca, aportando un equilibrio entre frescura y versatilidad".

Corte de cabello ideal para las mujeres +60.

Un corte corto sin renunciar a la versatilidad

Otra de las ventajas del bixie es que permite conseguir un cambio evidente sin llegar al extremo de un pixie muy corto. Su longitud intermedia deja margen para jugar con diferentes acabados, flequillos y formas de peinado. En este sentido, Alberto Cerdán también considera que el corte es "ideal para quienes buscan un cambio importante sin renunciar a la versatilidad".

El bixie suave, la apuesta para ganar movimiento después de los 60

Para quienes tienen el cabello fino, poco volumen y buscan un cambio de imagen sin llevar un pixie extremadamente corto, el bixie en una versión suave reúne varias de las características que buscan los estilistas: es ligero, versátil y permite trabajar el volumen visual en la zona superior. La clave está en adaptar el corte a la cantidad y textura del cabello y, sobre todo, evitar descargarlo en exceso. Unas puntas con suficiente densidad, contornos suaves y un flequillo lateral pueden convertirlo en una alternativa actual y favorecedora para afrontar la nueva temporada.