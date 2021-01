En medio de las idas y vueltas sobre lo que ocurrirá con las nuevas medidas del Gobierno nacional para frenar el contagio de coronavirus, varios periodistas argentinos salieron a dar su postura sobre la situación. Romina Manguel fue una de ellas y fue duramente criticada en las redes sociales por usuarios macristas y opositores.

La periodista de A24 se mostró preocupada por el aumento de casos de Covid-19 en el país y consideró que depender de la responsabilidad individual de la gente, "fracasó". "Fracasó la “responsabilidad individual”. Y cuando se esperaba una respuesta contundente del Estado llegan las 'recomendaciones'", sostuvo Manguel dando a entender que era necesario limitar la circulación de personas porque sino, los casos seguirán en aumento.

"Así va a estar muy difícil", reconoció la periodista y, rápidamente, la publicación comenzó a llenarse de comentarios agresivos contra ella acusandola de defender al Gobierno de Alberto Fernández.

Minutos después, la periodista siguió manteniendo su postura y agregó, indignada: "Se vio que la gente es muy permeable a las “recomendaciones”. Y el virus también".

Pero las agresiones no cesaron y Manguel lo dejó en claro. Un usuario buscó atacarla diciéndole que era una persona con discapacidad mental y la periodista no se quedó callada. "Cállate oligofrénica", escribió esa persona a lo que Manguel le respondió: "Eso es una respuesta clara. No tibia. Sin eufemismos. Agresiva y claro, discrimina. Pero nos vamos entendiendo.".