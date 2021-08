Rocío Marengo, picante contra Masterchef Celebrity

Fue durante el programa Intrusos cuando habló sobre su experiencia en la primera temporada de MasterChef y fue muy dura con sus declaraciones.

La modelo Roció Marengo acusó a la producción de MasterChef Celebrity de "vender el programa como un reality, cuando en realidad esta todo editado" y "arman personajes". Formó parte del equipo durante la primera temporada y quedó eliminada por segunda vez en diciembre. Discusiones con el jurado, maltrato de la producción y otras actitudes denunciadas.

A lo largo de la temporada 2020 del reality, Marengo fue uno de los personajes más controversiales del certamen. Desde su eliminación y en cada oportunidad de dar una nota, explicaba que lo que hicieron con ella fue una injusticia por que "no le dijeron como eran las cosas".

“Yo soy lo que soy en cualquier programa. En ShowMatch, en cualquiera al que voy de invitada”, aseguró la modelo, cuando realizó una comparación entre la producción La Academia y MasterChef. “Cuando hay edición, es más complicado el tema. No lo tomo como que es igual. Esto es reality, en esto me van a ver con mis cosas buenas y malas”, agregó. Marengo forma parte de La Academia y fue noticias en las últimas horas por sus comentarios en contra de los reemplazos a los que fueron sometidos distintos bailarines.

“Por supuesto que me vi perjudicada con la edición. La edición me jugó una mala pasada. No me fui enojada pero no me gustó ser parte de algo editado, no me gustó”, dijo Rocío Marengo. “A mí me gusta que me digan las cosas como son. Te lo venden como un reality pero la realidad es que está editado, no es un reality. Arman personajes que ellos quieren.”, concluyó sobre MasterChef.

Rocío Marengo y su tendencia polémica

Fiel a su estilo y caracterizada por ser un personaje polémico, en el certamen de Showmatch: La Academia tuve un fuerte cruce con Noelia Marzol sobre la vestimenta utilizada para el baile del caño. Seriedad donde no debería haberla. Previo al comienzo de la edición 2021, anunció su renuncia antes de iniciar las grabaciones. Generó un escandalo en las redes y sorpresa a todos sus seguidores.

Ante su inminente fracaso en el arte culinario de Telefé, una de las grandes acusaciones sobre la edición y producción de MasterChef, fue una discusión con el jurado Germán Martitegui. "¡Callate y cociná!", aseguró que le dijo el chef a la modelo, como parte de un "lento maltrato" por parte del equipo. Estos dichos fueron negados y luego confirmados por distintos participantes que presenciaron ese incomodo momento que no fue grabado.