¿Qué es de la vida de Robbie Williams?

Robbie Williams sigue siendo a día de hoy uno de los grandes exponentes del pop británico.

Figura pop desde hace varias décadas, no hay dudas de que Robbie Williams ha marcado un antes y un después en la industria musical. Sus éxitos se cuentan en millones de reproducciones, giras internacionales y álbumes que han trepado a la cima de los rankings en varias ocasiones. ¡En este artículo te contamos qué está haciendo en la actualidad la gran celebridad británica y sus siguientes proyectos!

Robbie Williams es uno de los cantantes más exitosos del Reino Unido y ya ha revelado sus planes para el año 2023, en lo que parece que será un año ocupado para el artista. Con una carrera que abarca casi tres décadas, primero como miembro de la boy-band Take That y luego con su exitosa carrera solita, el músico sigue siendo una figura relevante en la industria de la música, y este año no será la excepción.

El cantante ha mencionado que ha estado trabajando en varias canciones que quiere publicar, y que incluso planea lanzar dos nuevos álbumes. Además, Williams ha confirmado que está trabajando en una biopic titulado "Better man", dirigida y producida por Michael Gracey. La película contará la historia de la vida de Williams, desde sus días en Take That hasta su carrera en solitario.

Eso no es todo, Robbie también celebró recientemente sus 25 años de carrera con una gira por Europa, que comenzó el 20 de enero en Bolonia, Italia. La gira, que se extenderá hasta julio, incluirá conciertos en España, Portugal, Francia, Alemania y otros países.

Pero quizás lo más emocionante para los fans de Williams sea la noticia de que planea lanzar la continuación de su LP Rudebox, que se lanzó en 2006 y contó con la colaboración de Pet Shop Boys. El álbum no fue bien recibido por la crítica en su momento, pero Williams ha mencionado que le gustaría hacer una secuela y tratar de mejorar el resultado.

¿Con quién está casado y cuántos hijos tiene Robbie Williams?

El conocido cantante británico de 48 años, quien tuvo un breve romance con Amalia Granata en una de sus visitas a la Argentina, está felizmente casado con la actriz y presentadora de televisión Ayda Field, con quien ha formado una hermosa familia compuesta por cuatro hijos: Teddy (9), Charlie (7), Coco (3) y Beau (3).

Robbie Williams junto a Ayda Field, su esposa

El 7 de agosto de 2010 fue un momento muy especial en la vida del artista, ya que se casó con Field en su casa de Los Ángeles. En aquel entonces, él declaró que su esposa ha sido la gran protagonista de su historia de amor, y que ella lo ha apoyado en momentos difíciles, incluso llegando a salvarle la vida en más de una ocasión.