Se estrena Basta Chicos, el podcast sobre la vida de Ricardo Fort

El documental ya estará disponible en Spotify acerca de la personalidad y la obra del empresario chocolatero y mediático fallecido en 2013.

Ricardo Fort sigue siendo noticia en la actualidad más allá de que murió en 2013 y ahora en Spotify se estrenará el miércoles 18 de agosto de 2021 Basta Chicos: la vida de Ricardo Fort, un podcast documental sobre el recorrido personal del empresario que falleció a los 45 años.

El trabajo relata la obra de su figura en el mundo del espectáculo y su imagen después del deceso a través de las anécdotas de diferentes personas que fueron parte de su corto pero intenso día a día, influenciado por los medios de comunicación por haber heredado la fortuna de su padre Carlos gracias a su compañía de chocolates familiar.

El detalle minucioso acerca del actor, cantante y productor argentino nacido en Buenos Aires contará con la producción de Revista Anfibia y con el host del popular youtuber Damián Kuc. Su ya icónica frase "yo no manejo el rating, yo manejo un Rolls Royce" describe simplemente cómo el protagonista disfrutaba de los lujos, de los viajes, de los autos carísimos y de sus diversas parejas mediáticas también.

Sin embargo, Kuc prefiere ir más allá todavía: "Es una oportunidad de conocer el lado más humano de Ricardo, el lado sincero y honesto de una persona que durante sus últimos días sólo sintió dolor".

"Es un podcast que invita a reír, a sorprenderse, a reflexionar y hasta a llorar. Pero creo que decir que son diez capítulos enteramente dedicados al ´Comandante´, donde entrevistamos a mucha gente que estuvo a su lado, resume todo de manera perfecta”, completó.

Episodio 1: "No soy una estrella fugaz"

Allí se desarrolla cómo el protagonista se ve enredado en un lugar privilegiado del juego mediático. El primer invitado, Guido Süller, destaca su relación con él: “Yo fui uno de los pocos que lo quiso de verdad, lo quise cuando era pobre. Nos unía el desamor, éramos dos chicos lindos buscando ser aceptados, queriendo ser inolvidables”, recordó. “La diferencia entre ambos es que yo me resigné a ser un gran mediático y él quería ser un artista”, añadió.

En este capítulo suman sus visiones otros dos personajes de la farándula que conocían mucho al multimillonario empresario: Aníbal Pachano y Luis Ventura.

Episodio 2: "Miameee"

Este segmento se publicará recién el miércoles 25 de agosto de 2021 y en él se ahondará en el niño que deseaba las lentejuelas entre las sombras, el autoexilio en Miami y la diversión gay porteña de la década de 1980.

“A veces hacía esas maldades que eran medio de colegio, pero ya estábamos grandes... En una noche pasabas de estar matándote de risa a que se metía con alguien que saludó mal, y a veces conseguía que lo echaran del boliche”, dijo Federico Serrat, exnovio de Fort en la juventud.

El testimonio general de las personas cercanas a Ricardo Fort

Su hijo Felipe revela en una de las partes que su padre prefería estar siempre acompañado. Y reflexionó: "Sí, así todo el tiempo... Decía ´a mí me gusta estar con gente´. A mí no me gusta estar solo, yo le tengo miedo a la soledad, entonces creo que a él le pasaba lo mismo".

Además, estarán las palabras de su expareja Violeta Lo Re y del periodista Luis Ventura, entre otros.