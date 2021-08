Marengo destapó una interna de los Fort y Virginia Gallardo: “Desagradecida”

La modelo dio su versión sobre los motivos por los que la bailarina no habría accedido a ser parte de la serie biográfica del empresario.

Rocío Marengo fulminó a la panelista y bailarina Virginia Gallardo por su decisión de no aparecer en la serie biográfica de Ricardo Fort. En una aparición televisiva, la ex participante de MasterChef Celebrity apuntó contra su colega, ya que tiene información de primera mano por su relación desde hace siete años con Eduardo Fort, hermano del fallecido artista.

“Esto es un documental. Lo que se le pedía a Virginia era un testimonio, como se le pidió a mucha gente. Esa gente fue contactada para que de su testimonio y no quiere decir que después vayan a salir en cámara”, expresó Marengo en Los Ángeles de la Mañana y continuó: “Tengo entendido que hay gente que terminó con juicios millonarios con Ricardo. Entonces, esa gente que está mal con él, se la evitó y ni se las contactó. Pero Virginia estuvo cerca de los niños, de hecho Martita la invitó al cumpleaños de 15. Ella fue y tenía un papel protagónico ese día y lo disfrutó. Para mí fue desagradecida”.

Luego, Rocío Marengo se refirió a un supuesto interés económico por parte de Gallardo su participación en la serie. “Pero después del cumple no los vio más a los nenes. Martita está dolida. Para ellos, era de las poquitas personas que no le hicieron mal a su papá. Y capaz se dio cuenta de que si no había plata de por medio para el testimonio, no está”, lanzó y después hizo alusión a la cantidad de dinero que había pedido la modelo: “Tengo un número pero no me atrevo a decirlo. Es en dólares y mucho habría pedido. De mi no va a salir cuánto”.

La respuesta de Virginia Gallardo

“En un punto me siento usada. ¿La tía? ¿La tía entrañable de la familia? ¡Que hace 8 años que sale con Eduardo! Me llama la atención. ¿Dónde estuvo en el cumpleaños de 15 de Martita?”, respondió Virginia Gallardo en Intrusos, ante la supuesta hipocresía de Rocío Marengo, y siguió: “¿Por qué no la llamaron a ella para que ayudara a los chicos, si tan de la familia era? Eduardo fue con su exmujer. ¿Qué tengo que interpretar yo? ¿Me llamaron porque de verdad me querían o porque me necesitaban?”.

“Eso de que 'a Virginia la quiero'. No, ¡basta de la doble careta! Me querés o no me querés, decí lo que querés y bancatelá. No digas 'a mí me cae bárbaro'. Estoy cansada de la gente falsa. Decí lo que tengas ganas de decir”, remató Gallardo.