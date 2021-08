Luis Ventura reveló un enojo desconocido de Ricardo Fort con Virginia Gallardo

El periodista sacó a la luz una información acerca de una vieja interna entre el mediático empresario chocolatero ya fallecido y su pareja en aquel momento. "Se molestó con ella", aseguró.

Casi ocho años después de su muerte, Ricardo Fort sigue siendo noticia en muchos medios del espectáculo en la Argentina, por lo que Luis Ventura reveló una vieja interna que había permanecido oculta entre el mediático empresario chocolatero y su pareja en aquella época, Virginia Gallardo. "Se enojó mucho con ella cuando se operó la cola con (Aníbal) Lotocki”, aseguró el periodista.

Durante su entrevista con Los Ángeles de la Mañana (LAM, El Trece), el comunicador aclaró que igualmente "Ricardo siempre habló muy bien de Virginia". Incluso, luego de que el conductor del programa Ángel de Brito lo consultara sobre los motivos del enojo del millonario, el presidente de APTRA explicó: “Porque consideraba que no era el profesional ni el cirujano que ella se merecía”.

“Decía que lo que había hecho estaba mal, la criticó y se generó una situación media tensa", detalló Ventura acerca de aquel período tenso de la pareja entre Fort y su entonces novia, quien en la actualidad es panelista de Intrusos, por América TV. No obstante, el presentador opinó: "Pero me parece que era una cosa de protección, de cariño hacia ella, porque él era muy protector”.

Virginia Gallardo lloró por las críticas por bajarse de la serie sobre Fort

Los hijos de Ricardo Fort, Marta y Felipe, idearon la obra sobre la corta y agitada vida de su padre, que murió en 2013 a los 45 años. La producción se llamará "El Comandante" e irá por Amazon Prime Video. Además, fue rodada en Miami y en Estados Unidos en general y se estrenará en 2021, aunque todavía no se conoció la fecha exacta.

Si bien allí participarán casi todos los afectos del protagonista, la vedette correntina de 33 años se bajó y fue duramente cuestionada por "Martita" y Felipe, por lo que decidió responderles en Intrusos: “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y es un producto aparte. Terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo. Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro... Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”.

“Estoy enojadísima, no me vengan a extorsionar porque no me gusta. En realidad me quieren sacar en cara... Yo no voy a discutir con los nenes, que son menores y nada tienen que ver mis sentimientos con ellos, con lo que puedan llegar a salir. No les voy a hablar a los chicos sino al entorno que está alrededor, que son los adultos que les hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre. Ni al velorio de Ricardo fui, a mí me genera angustia, yo no esperé ese final más allá de estar separados. Le di las explicaciones a ´Martita´ y quizás no le bastó, pero la entiendo”, sentenció.